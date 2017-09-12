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iPhone X: когда приедет в Беларусь и сколько будет стоить

13.09.2017 10:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 сен — Sputnik. Представленные накануне iPhone X и iPhone 8 поступят в продажу в конце осени этого года, однако даты об официальных поставках смартфонов еще не объявлены.

iPhone X: когда приедет в Беларусь и сколько будет стоить
© REUTERS/ Stephen Lam
Apple представила самый прочный iPhone

Компания Apple накануне представила серию новинок, главными из которых стали новые флагманские смартфоны iPhone X и iPhone 8. "Яблочные" телефоны несколько изменили дизайн, получили стеклянные экраны и отказались от рамок.

Кроме того, вместо функции разблокировки по отпечатку пальцев новый iPhone будет узнавать лицо хозяина — хотя во время презентации прорывная технология сработала не сразу, в Apple обещают, что проблем у пользователей не будет.

Цены на новые iPhone для Беларуси пока не названы, однако уже известна их стоимость в России — от тысячи долларов за восьмую модель и от полутора тысяч за X. Официальные продажи смартфона начнутся в США только 3 ноября, но уже к концу осени "серые" поставщики начнут привозить "айфоны" в страну.

iPhone X: когда приедет в Беларусь и сколько будет стоить
© Pexels
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Официальные даты старта продаж у реселлеров пока не оглашены — по опыту прошлых лет, произойдет это зимой 2017 года.

Впрочем, некоторые магазины уже предлагают оставлять предзаказы на новые модели.

Кроме того, Apple представила Apple Watch Series 3, однако в Беларуси и России новые "умные часы" пока работать не смогут — им нужна "электронная сим-карта", которой в стране нет. Появится ли в продаже другая новинка — приставка Apple TV 4K — пока также не известно.

 
Теги: Минск
 
 
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Реселлеры еще не объявляли цену на новый iPhone для Беларуси, однако в соседней России он будет стоит от полутора тысяч долларов.

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