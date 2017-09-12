В Гродненской области зафиксированы случаи отравления грибами

За два последние месяца в отделение реанимации Островецкой больницы были доставлены трое мужчин со схожими симптомами. Пациенты незадолго до их появления ели грибы. Все жаловались на боли в животе, тошноту, рвоту, сообщает «Гродненская правда».



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— Кроме этих симптомов, могут быть повышенная температура тела, слабый пульс, воспаление желудка и кишечника. Основные признаки отравления грибами чаще всего появляются уже через 1,5−2 часа после употребления их в пищу, — рассказывает заведующая отделением гигиены питания областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Мария Руфкина.

Специалист считает, что отравления происходят в первую очередь из-за несоблюдения правил сбора грибов и приготовления грибных блюд. Ведь вместе со съедобным грибом даже в корзине опытного грибника может попасть ядовитый. Перерабатывать эти дары леса нужно в день их сбора, чем побыстрее, тем лучше. Нередко люди считают, что благородные грибы не нужно надолго ставить на огонь. Между тем, любые виды нужно варить в хорошо подсоленной воде, которую после отваривания сливать.

Грибные белки в основном труднорастворимые, что отрицательно сказывается на процессе пищеварения. Поэтому блюда из грибов не рекомендуются страдающим заболеваниями пищеварительного тракта, детям и пожилым людям.

Консервированные грибы могут быть источником тяжелого заболевания — ботулизма. Поэтому перед консервированием грибы нужно тщательно мыть и очищать. При появлении симптомов надо сразу вызывать врача. До его прихода рекомендуется постельный режим и обильное питье. Пить можно холодную воду, холодный крепкий чай и активированный уголь.