Накануне урагана «Ирма» жителей острова Сен-Мартен в Карибском море попросили купить много питьевой воды, свечки, батарейки, фонарики, запастись едой. Все ожидали ураган 3-й категории (из 5), никто и предположить не мог, что скорость ветра будет достигать 360 км/ч, крыши домов будут слетать за секунды, деревья ломаться как спички, поэтому убежища открыли не сразу. Белоруска Катерина Озкан рассказала TUT.BY, как ее семья пережила сильнейший ураган на острове.



Фото: Reuters

— Конечно, было очень страшно. Когда порывы ветра достигали 400 км/ч, казалось, на нас рухнула атомная бомба: окна разлетались вдребезги, осколки рассыпались по дому, крыши срывало и уносило. Мои знакомые считали, они точно спасутся в своем хорошем каменном доме. Ошибались. Остались только стены, они сидели и молились в уголке, думали, это конец и они умирают. Не дай Бог никому пережить такой ужас, — рассказывает TUT.BY белоруска Катерина Озкан, которая живет с семьей на острове Сен-Мартен в Карибском море.



Фото со страницы в фейсбуке Катерины Озкан

На остров Катерина с мужем, владельцем сети отелей «Краун-Плаза», приехали жить в 1998 году. Тогда Сен-Мартен приходил в себя после разрушительного урагана в 1995 году. Остров практически сравняло с землей, деревянные постройки мгновенно были разрушены. Поэтому Катерина Озкан еще застала строительство более прочных каменных домов, новых дорог. В 1999 году на Сен-Мартен снова обрушился ураган, за три дня он принес много бед, но постепенно остров вернулся к прежней жизни. Сравнивая природные катаклизмы, Катерина Озкан отмечает: самым страшным ураганом оказалась «Ирма», которая на прошлой неделе накрыла Сен-Мартен.

Остров Сен-Мартен после урагана, видео Reuters

— Такой стихии в истории Атлантики еще не было! Никто не был готов к «Ирме» на 100%, в принципе, невозможно было предсказать, что она окажется такой мощной, — продолжает Катерина Озкан. — О том, что надвигается стихия, нас предупреждали по радио. Речь шла об урагане 3 категории из 5 возможных. Накануне мы с девочками даже ходили в кино, фотографировались. Я еще не определилась до конца, улететь с детьми (у Катерины трое сыновей и одна дочка — Прим.TUT.BY) с Сен-Мартена или остаться. Муж был в шоке! Он чуть ли не каждый час высылал за нами самолет.



Фото: Reuters

По словам Катерины, жителям давали традиционные рекомендации: заранее купить много питьевой воды, свечки, фонарики, батарейки. Здесь все помнят, как после урагана «Луиса» в 1995 году три месяца не было электричества и полгода — воды.

— Я решила остаться, остров — это мой дом. Стихия помогла увидеть детей с другой стороны, они тоже отказались садиться в самолет, к их решению я отнеслась с уважением, — говорит Катерина. — А уже ночью в понедельник скорость ветра сразу поднялась до 320 км/ч, затем — до 360 км/ч. Были такие порывы ветра, что страшно вспоминать. Попробовала организовать наш перелет, но позвонили из США и сообщили — вся летная зона закрыта. Мы с детьми сидели на одном чемодане, в котором лежала минимум одежды, паспорта, деньги на первое время. И в тот момент поймала себя на мысли, насколько материальная часть в жизни не важна. Ты ничего не можешь забрать из дома, в одну секунду и он может быть разрушен. Наутро нашелся какой-то храбрец из Южной Америки, который согласился за деньги на частном самолете вывезти нашу семью, но дети запротестовали.



Фото: Reuters

Стихию Катерина с детьми пережидала в своем каменном доме. На острове нет специальных убежищ, но некоторые владельцы прочных бизнес-задний и заведений предложили переоборудовать их на время «Ирмы» в убежища.

— С укрытием вышло не очень. Правительство открыло убежища только после урагана, никто не предполагал его разрушительной силы. Например, недалеко от нашего дома есть каменное кафе-мороженое, которое стало убежищем, где вместилось 60 человек. В основном, туристы. Знаю, что много людей спаслись во время «глаза». Когда наступало затишье на 40 минут, они выбегали из дома и бежали в убежища, — продолжает рассказывать Катерина Озкан. — Читаю в интернете будто остров Сен-Мартен разрушен на 95%, это неправда. Да, на улице валяется много железа, сломанных деревьев, но уже во вторник были расчищены все дороги. Голландское правительство (одна часть острова принадлежит Голландии, другая — Франции — Прим.TUT.BY) очень помогает, на кораблях приплыло много техники, людям доставляется еда. Электричество уже кое-где появилось, воды по-прежнему нет. Моемся из кувшина. Нужно сейчас говорить не о плохом, а о хорошем. Мы достойно отстояли «Ирму». Люди на улице уже улыбаются, обнимаются, не стоит плакать, стоит восстанавливать остров.



Фото со страницы в фейсбуке Катерины Озкан

Сейчас Катерина и ее дети очищают местную школу от завалов, чтобы в ближайшее время школьники вернулись на занятия. На острове в эти дни все проходят школу выживания, белоруску спасает чемодан сала и селедки, которые она привезла недавно с родины. Тогда еще мама Катерины шутила: «Зачем тебе столько сала? Самолет же не взлетит».



Фото со страницы в фэйсбуке Катерины Озкан

— Нам понадобится год, чтобы привести остров в прежний вид. Но мы точно справимся, — улыбается Катерина.

Остров Сен-Мартен после урагана, видео Reuters

Пока полеты на Сен-Мартен запрещены, исключение только для военных самолетов. Планируется, что в конце сентября на острове уже смогут приземлиться первые самолеты.