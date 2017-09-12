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Дорожники закончили ремонт части дороги на Чаусы под Могилевом и моста около Костюковичей
13.09.2017 11:06 — Новости Общества | Tut.by
Капитальный ремонт участка трассы Могилев — Чаусы завершен, как и моста через реку Церковка в Костюковичском районе, сообщили в «
Мост через реку Церковка сначала полностью снесли. Тут установили двухочковую металлическую гофрированную спиральновитую трубу, укрепили откосы русла и насыпи монолитным бетоном. Дорожное покрытие полностью заменили и установили ограждение.
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На чаусской трассе появилась велосипедная дорожка.
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