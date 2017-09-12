Дорожники закончили ремонт части дороги на Чаусы под Могилевом и моста около Костюковичей

Капитальный ремонт участка трассы Могилев — Чаусы завершен, как и моста через реку Церковка в Костюковичском районе, сообщили в « Могилевавтодоре ». При этом Чаусскую трассу планируют полностью сдать лишь в 2019 году.





Этот этап капремонта включал в себя 6 км автодороги Р-122 — на участке с 13,1 до 19-го километра. Тут отремонтировали водопропускные трубы, само дорожное полотно с устройством переходно-скоростных полос. Вдоль трассы появилась велодорожка. На протяжении всего участка высадили кустарник.





Мост через реку Церковка сначала полностью снесли. Тут установили двухочковую металлическую гофрированную спиральновитую трубу, укрепили откосы русла и насыпи монолитным бетоном. Дорожное покрытие полностью заменили и установили ограждение.



