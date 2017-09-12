50 человек обвиняют в преднамеренном распространении ВИЧ-инфекции в Гомельской области

Десятки уголовных дел заведены в Гомельской области за преднамеренное рапространение ВИЧ-инфекции. 50 человек обвиняются в том, что знали о своем диагнозе и осознанно заражали других. Речь идет, в том числе о семейных парах, когда один супруг вынужден давать показания против другого.





«Не употреблял наркотики, жил в браке, не имел случайных связей» — такие показания потерпевших, как под копирку, проходят не по одному Гомельскому делу. Вскрываются истории, как правило, на обычных медосмотрах.

История Николая — одна из типичных. Дали заполнить анкету и предложили вспомнить всех половых партнеров за последнее время. Кроме супруги — никого. Женщину тут же нашли в базе: оказалось, что она является носителем ВИЧ на протяжении уже пятнадцати лет. Просто держала болезнь втайне от мужа. Семейная трагедия, закончилась уголовным делом. Сначала Николаю пришлось дать на жену показания, а сейчас он навещает ее в колонии, потому что не смог не простить.

Не реже заражение ВИЧ происходит и на стороне.

Статья 157 «Заражение вирусом иммунодефицита человека». Основания к возбуждению уголовного дела- нарушение больничной расписки, которую пациенты дают сразу после постановки диагноза. Раскрыть такое преступление несложно — каждый заболевший обычно выдает своих партнеров эпидемиологам, а те, в свою очередь, выявляют среди них своих подучетных и передают данные в милицию.

С положительным статусом в Беларуси сегодня зарегистрированы около 19 тысяч человек. Это мировая тенденция (при правильной терапии ВИЧ) давно не приговор, люди живут полной жизнью: создают семьи, рожают детей, работают. Но ключевой момент: лечение должно быть постоянным. А значит, человек о диагнозе должен знать и принимать его.