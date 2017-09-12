В Гродно обсудили возможность отмены смертной казни в Беларуси или введения моратория. Правда, о реальных сроках говорить еще рано, но международные эксперты, которые приехали в областной центр в рамках проекта по информированию белорусов о практике применения смертной казни и аргументах в пользу моратория, уверены, что подвижки в этом направалении все же есть.





Отмена смертной казни — тема, которая постоянно звучит в переговорах Беларуси с Евросоюзом. Главный аргумент белорусской стороны — референдум 1996 года, когда более 80% избирателей проголосовали за сохранение исключительной меры наказания.

Группа, в которую входят представители европейских общественных организаций, выступающих против смертной казни, ученые, эксперты в области права: доктор Джеффри Фэйган из Америки, генеральный секретарь НГО «Международной коалиции против смертной казни» Асунта Виво Кавалье, исполнительный директор общественной организации «Death Penalty Project» Парвез Джаббар, делегат «Международной коалиции против смертной казни», помощник Генерального секретаря ООН и специальный советник Генерального секретаря ООН по вопросам ответственности за защиту профессор Иван Шимонович, а также посол Великобритании в Беларуси Фионна Гибб, встретилась с представителями местной власти, общественности, студентами и учеными.

— Беларусь остается единственной страной в Европе, где сохраняется такая форма наказания, как смертная казнь . И это не очень хорошо сказывается на имидже страны, — сказала Фионна Гибб.





С белорусской стороны в проекте участвует рабочая группа депутатов, которую возглавляет Андрей Наумович . Он отметил, что в вопросе о смертной казни не стоит торопиться.

— Если внести сейчас вопрос о моратории в парламент, то я не уверен, что депутаты проголосуют за него. Надо постепенно, пошагово проводить работу в этом направлении. Конечно, есть депутаты, которые говорят о том, что мораторий можно вводить хоть завтра, но с большинством надо проводить достаточно большую работу по этому вопросу. То же самое касается и населения.





— Сейчас сложно сказать готово ли белорусское общество к отмене смертной казни, однако, я думаю, процесс начался. Самым простым шагом было бы введение моратория. В большинстве стран, которые это сделали, потом пришли к полной отмене высшей меры наказания. Насколько мне известно, ни в одной стране мира не отменили смертную казнь по результатам референдума. В период ее отмены большинство населения все-таки поддерживало такую меру наказания. Однако после введения моратория люди, видя, что количество преступлений не возросло, стали поддерживать отмену смертной казни, — рассказал Иван Шимонович.





Он добавил, что Беларусь должна самостоятельно решать данный вопрос.

Эксперты говорили о том, что очень важно информировать население об отмене и применении смертной казни в разных странах мира, приводить аргументы в пользу моратория. Например, смертная казнь не снижает преступность и не сдерживает преступников, она не восстанавливает справедливость для потерпевших и их семей, она часто присуждается несправедливо, могут быть казнены невинные люди, заключенные-смертники содержатся в негуманных условиях

— 140 стран, а это две трети мира отменили смертную казнь. В 1996 году, когда в Беларуси был референдум, таки стран было всего 64. Мы хотим рассказать белорусам какие есть пути отмены смертной казни и как к этому решению приходили в других странах, — рассказала генеральный секретарь НГО «Международной коалиции против смертной казни» Асунта Виво Кавалье.





В Гродно международные эксперты говорили и о том, что в Беларуси родственникам заключенного не говорят о времени казни, месте захоронения и часто не дают свидания с осужденным. Однако Андрей Наумович заметил, что, по его информации, родственники могут встретиться с осужденным до исполнения наказания.







Профессор права юридического факультета Колумбийского университета, доктор Джеффри Фэйган

— Все эти проблемы снимутся, как только будет введен мораторий на смертную казнь, — подытожил он.

Международные эксперты в течение ближайших 6 месяцев посетят Минск и областные города Беларуси.

Сейчас к расстрелу в Беларуси приговорены четверо человек. Могилевский областной суд 21 июля приговорил к смертной казни двух из четырех фигурантов дела «черных риелторов» Игоря Гершанкова и Семена Бережного. Высшая мера также назначена 39-летнему Кириллу Казачеку из Мозыря за убийство двух собственных детей и 32-летнему Алексею Михалене за убийство двух пенсионеров . Ранее в этом году был расстрелян 33-летний гомельчанин Сергей Остриков. Его признали виновным в изнасиловании и убийстве двух женщин. С начала 1990 года к высшей мере в Беларуси было приговорено более 400 человек, за все это время смертная казнь была заменена тюремным сроком только одному приговоренному .