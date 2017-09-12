Минский райисполком запретил купаться везде, кроме водохранилищ

МИНСК, 13 сен — Sputnik. Минский районный исполнительный комитет принял решение запретить купание граждан во всех водоемах, за исключением некоторых водохранилищ.

Своим решением №4501 от 28 августа 2017 года райисполком утвердил перечень мест, где запрещено купание граждан.

В документе, опубликованном на Национальном портале правовой информации, опубликован данный перечень. Это:

каналы;

обводненные карьеры;

пруды;

пруды-копани;

озера;

реки;

ручьи;

родники;

водохранилища, за исключением водохранилищ Заславское, Криница, Дрозды, Вяча, Дубровское, Птичь.

В решении Минского райисполкома отмечается, что оно принято на основании пункта 2 статьи 29 Водного кодекса Республики Беларусь, пункта 4 Правил охраны жизни людей на водах Республики Беларусь, которые были утверждены постановлением Совмина в 2009 году.

Решение вступает в силу после его официального опубликования.