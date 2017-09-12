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Минский райисполком запретил купаться везде, кроме водохранилищ
13.09.2017 12:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 сен — Sputnik. Минский районный исполнительный комитет принял решение запретить купание граждан во всех водоемах, за исключением некоторых водохранилищ.
Своим решением №4501 от 28 августа 2017 года райисполком утвердил перечень мест, где запрещено купание граждан.
В документе, опубликованном на Национальном портале правовой информации, опубликован данный перечень. Это:
В решении Минского райисполкома отмечается, что оно принято на основании пункта 2 статьи 29 Водного кодекса Республики Беларусь, пункта 4 Правил охраны жизни людей на водах Республики Беларусь, которые были утверждены постановлением Совмина в 2009 году.
Решение вступает в силу после его официального опубликования.
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В перечне разрешенных для купания граждан мест остались только шесть водохранилищ района, купаться в озерах, реках и прудах нельзя.
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