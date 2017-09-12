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Эвелина Бледанс защитила бывшего мужа
13.09.2017 12:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 сен — Sputnik. Телезвезда Эвелина Бледанс выложила в своем профиле Instagram видеопост, в котором прокомментировала шумиху, начавшуюся после новостей о разрыве отношений с продюсером Александром Семиным.
В своем микроблоге Бледанс написала: "Друзья, не делайте никаких скоропалительных выводов". Актриса посоветовала верить в себя и в то, что жизнь людям посылает исключительно те испытания, которые человек сможет достойно преодолеть. Кроме того, звезда уверила, что Александр был хорошим мужем, а для сына — замечательным отцом.
Также под видео Эвелина Бледанс написала, что работу по социализации людей с синдромом Дауна они с экс-супругом продолжат.
Накануне стало известно, что на съемках одного из популярных российских шоу Эвелина Бледанс в буквальном смысле шокировала известием, что их крепкой семьи больше нет, а вся идиллия создавалась искусственно, чтобы не привлекать массовое внимание СМИ к личной проблеме звездной пары. Новость мгновенно стала главным инфоповодом, а поклонники Бледанс принялись самостоятельно делать выводы о причинах разрыва.
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Актриса попросила пользователей и СМИ не делать опрометчивых выводов и добавила, что бывший супруг по-прежнему остается для нее близким другом.
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