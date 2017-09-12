Эвелина Бледанс защитила бывшего мужа

МИНСК, 13 сен — Sputnik. Телезвезда Эвелина Бледанс выложила в своем профиле Instagram видеопост, в котором прокомментировала шумиху, начавшуюся после новостей о разрыве отношений с продюсером Александром Семиным.

В своем микроблоге Бледанс написала: "Друзья, не делайте никаких скоропалительных выводов". Актриса посоветовала верить в себя и в то, что жизнь людям посылает исключительно те испытания, которые человек сможет достойно преодолеть. Кроме того, звезда уверила, что Александр был хорошим мужем, а для сына — замечательным отцом.

Саша был прекрасным мужем и навсегда останется моим лучшим другом и замечательным отцом Семочке! И мы будем продолжать активно заниматься социализацией людей с синдромом Дауна вместе с нашим фондом @syndromeoflove Публикация от Evelina Bledans (@bledans) Сен 12 2017 в 8:36 PDT

Также под видео Эвелина Бледанс написала, что работу по социализации людей с синдромом Дауна они с экс-супругом продолжат.

Накануне стало известно, что на съемках одного из популярных российских шоу Эвелина Бледанс в буквальном смысле шокировала известием, что их крепкой семьи больше нет, а вся идиллия создавалась искусственно, чтобы не привлекать массовое внимание СМИ к личной проблеме звездной пары. Новость мгновенно стала главным инфоповодом, а поклонники Бледанс принялись самостоятельно делать выводы о причинах разрыва.