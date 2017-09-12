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Первый этап репетиционного тестирования пройдет в Беларуси в октябре-декабре

13.09.2017 12:07 — Новости Общества | БелТА  
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Первый этап репетиционного тестирования пройдет в Беларуси в октябре-декабре
Фото из архива

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый этап репетиционного тестирования (РТ) пройдет в Беларуси в октябре-декабре. Такая информация размещена на сайте Республиканского института контроля знаний.

Репетиционное тестирование можно будет пройти по русскому, белорусскому и иностранным языкам, физике, математике, химии, биологии, обществоведению, истории Беларуси, всемирной истории (новейшее время) - всего 15 предметов. Стоимость участия в репетиционном тестировании (в том числе за предоставление решений заданий теста для проведения работы над ошибками) составляет Br7 за один предмет. В РИКЗ отметили, что оплата вносится через ЕРИП.

На сайте института размещен перечень учреждений образования, на базе которых можно зарегистрироваться для участия в РТ. В некоторых можно на тестирование зарегистрироваться онлайн, например, в самом РИКЗ, Белгосуниверситете, Брестском государственном техническом университете, Гродненском государственном университете имени Я.Купалы.

Всего предусмотрено три этапа репетиционного тестирования. Второй пройдет в январе-феврале, третий - марте-апреле 2018 года. Процедура РТ, в том числе обработка бланков ответов, проводится в соответствии с технологией централизованного тестирования.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый этап репетиционного тестирования (РТ) пройдет в Беларуси в октябре-декабре. Такая информация размещена на сайте...

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