|
В Гомеле при разборе кровли рабочие наткнулись на неизвестный радиоактивный контейнер
13.09.2017 12:35 — Новости Общества | Tut.by
Сообщение об подозрительном предмете с возможным нахождением источника ионизирующего излучения поступило к спасателям днем 12 сентября. При уборке кровли складских помещений был обнаружен свинцовый цилиндрический контейнер. К месту вызова направили подразделения
Место находки оцепили в радиусе 20 метров и провели замеры радиационного фона. Показания на поверхности прибора составили 0,7 мкЗв/ч гамма-излучения (превышение нормы в 3,5 раз). Мощность эквивалентной дозы на расстоянии 1 метра от места контейнера не превышала фоновые значения характерные для данной местности.
В 15.00 работники МЧС поместили контейнер в специальный ящик для хранения и транспортировки. После чего был произведен повторный замер на месте обнаружения — мощность не превышала фоновые значения и дезактивация не потребовалась.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мощность эквивалентной дозы на расстоянии 1 метра от места контейнера не превышала фоновые значения характерные для данной местности.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии