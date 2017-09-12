В Гомеле при разборе кровли рабочие наткнулись на неизвестный радиоактивный контейнер

Сообщение об подозрительном предмете с возможным нахождением источника ионизирующего излучения поступило к спасателям днем 12 сентября. При уборке кровли складских помещений был обнаружен свинцовый цилиндрический контейнер. К месту вызова направили подразделения МЧС .



Фото: МЧС

Место находки оцепили в радиусе 20 метров и провели замеры радиационного фона. Показания на поверхности прибора составили 0,7 мкЗв/ч гамма-излучения (превышение нормы в 3,5 раз). Мощность эквивалентной дозы на расстоянии 1 метра от места контейнера не превышала фоновые значения характерные для данной местности.

В 15.00 работники МЧС поместили контейнер в специальный ящик для хранения и транспортировки. После чего был произведен повторный замер на месте обнаружения — мощность не превышала фоновые значения и дезактивация не потребовалась.