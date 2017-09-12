ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле при разборе кровли рабочие наткнулись на неизвестный радиоактивный контейнер

13.09.2017 12:35 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сообщение об подозрительном предмете с возможным нахождением источника ионизирующего излучения поступило к спасателям днем 12 сентября. При уборке кровли складских помещений был обнаружен свинцовый цилиндрический контейнер. К месту вызова направили подразделения МЧС.


Фото: МЧС

Место находки оцепили в радиусе 20 метров и провели замеры радиационного фона. Показания на поверхности прибора составили 0,7 мкЗв/ч гамма-излучения (превышение нормы в 3,5 раз). Мощность эквивалентной дозы на расстоянии 1 метра от места контейнера не превышала фоновые значения характерные для данной местности.

В 15.00 работники МЧС поместили контейнер в специальный ящик для хранения и транспортировки. После чего был произведен повторный замер на месте обнаружения — мощность не превышала фоновые значения и дезактивация не потребовалась.

 
 
Ссылка на источник 5
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мощность эквивалентной дозы на расстоянии 1 метра от места контейнера не превышала фоновые значения характерные для данной местности.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Двоих бобруйчан будут судить за организацию торговли психотропами на территории России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика