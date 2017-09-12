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Двоих бобруйчан будут судить за организацию торговли психотропами на территории России

13.09.2017 12:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Двоих бобруйчан обвиняют в участии в создании преступной группы и торговле особо опасными психотропами на территории Российской Федерации. Их будут судить. Мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По материалам обвинения, 28-летний и 29-летний бобруйчане участвовали в создании преступной группы, которая долгое время занималась незаконным оборотом запрещенных психотропных веществ на территории нескольких регионов Российской Федерации.

Торговля наркотиками велась через интернет. Психотропы отправляли почтой и курьерами, а после делали закладки, рассказал прокурор отдела прокуратуры Могилевской области Виктор Зайцев.

Участников преступной группы, которые жили в России, уже осудили. Действия белорусов квалифицировали как незаконный сбыт, пересылка особо опасных психотропных веществ в крупном размере, совершенный организованной группой. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет с конфискацией имущества или без конфискации.

 
 
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Наркобизнесменам грозит до 20 лет лишения свободы с конфискацией.

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