Соцсети про новый iPhone: шутки про продажу почки обрели новый смысл

МИНСК, 13 сен — Sputnik. Презентация новых iPhone 8 и iPhone X вызвала бурю шуток и обсуждений у пользователей социальных сетей, особенно людей волнует высокая цена на новые телефоны.



© AP/ Marcio Jose Sanchez iPhone X: когда приедет в Беларусь и сколько будет стоить

Американская корпорация Apple представила накануне новые модели смартфонов — iPhone 8 и его "плюс версию", а также iPhone X. Стоимость первого на рынке в нашем регионе составит от тысячи долларов, второго — от полутора тысяч.

Появление новых "айфонов" всегда становится самой обсуждаемой темой социальных сетей, однако в этот раз количество сообщений и шуток про iPhone бьет все рекорды. Особенно людей волнует стоимость смартфона и его характеристики.

Остаётся пережить тонну шуточек, что Арья Старк теперь может разблокировать любой айфон в Вестеросе с помощью FaceID. #appleevent — Романова (@amor_araz) 13 сентября 2017 г.

90 тысяч рублей стоит новый айфон. Шутки про продажу почки обретают новый смысл. — EVA (@EvaFetisova) 13 сентября 2017 г.

Некоторым людям тоже хочется шутить за новый айфон,но они ещё не выплатили рассрочку за свой хуавей — Инна Нуржинская (@nyrhinskaj) 13 сентября 2017 г.

Я вас поздравляю, ваш айфон превратился в тыкву — Виктория (@vikkiyad) 13 сентября 2017 г.

В социальных сетях активно делятся ссылками на обзоры новых гаджетов, а также впечатлениями — телефоны во многом изменились. Так, iPhone X стал первым в истории корпорации смартфоном, у которого нет кнопки Home. Кроме того, телефон "безрамочный" и имеет стеклянную панель.

Белорусы смогут купить новые iPhone с ноября этого года — ни дата официального старта продаж, ни стоимость для белорусов пока не оглашены.