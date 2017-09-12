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Соцсети про новый iPhone: шутки про продажу почки обрели новый смысл

13.09.2017 12:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 сен — Sputnik. Презентация новых iPhone 8 и iPhone X вызвала бурю шуток и обсуждений у пользователей социальных сетей, особенно людей волнует высокая цена на новые телефоны.

Соцсети про новый iPhone: шутки про продажу почки обрели новый смысл
© AP/ Marcio Jose Sanchez
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Американская корпорация Apple представила накануне новые модели смартфонов — iPhone 8 и его "плюс версию", а также iPhone X. Стоимость первого на рынке в нашем регионе составит от тысячи долларов, второго — от полутора тысяч.

Появление новых "айфонов" всегда становится самой обсуждаемой темой социальных сетей, однако в этот раз количество сообщений и шуток про iPhone бьет все рекорды. Особенно людей волнует стоимость смартфона и его характеристики.

В социальных сетях активно делятся ссылками на обзоры новых гаджетов, а также впечатлениями — телефоны во многом изменились. Так, iPhone X стал первым в истории корпорации смартфоном, у которого нет кнопки Home. Кроме того, телефон "безрамочный" и имеет стеклянную панель.

Белорусы смогут купить новые iPhone с ноября этого года — ни дата официального старта продаж, ни стоимость для белорусов пока не оглашены.

 
Теги: Минск
 
 
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Презентация компанией Apple новых моделей смартфона iPhone стала самой обсуждаемой темой у пользователей социальных сетей.

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