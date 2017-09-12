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"Запад-2017": жителей Ивацевичей просят не ходить в лес, а в Пружанах - искать людей в камуфляже

13.09.2017 12:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Жителей Ивацевичского района попросили воздержаться от посещения лесов на время белорусско-российских учений «Запад-2017», сообщили TUT.BY в Ивацевичском райисполкоме.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

В учениях будут задействованы территории Добромысленского, Вольковского, Телеханского, Святовольского, Житлинского, Яглевичского сельсоветов. В связи с этим местные власти попросили не ходить в лес с 14 по 20 сентября.

В Пружанском районном военкомате TUT.BY сообщили, что на время учений жителей просят воздержаться от посещения полигона «Ружанский», на котором пройдут практические действия органов военного управления.

Кроме того, как сообщает pruzhany.net, в городе появились объявления, которые предупреждают граждан о том, что с 12 по 20 сентября на территории района «возможны действия диверсионно-разведывательных групп противника и незаконных вооруженных формирований с целью проведения различных диверсий».

«С целью своевременного обнаружения и захвата диверсантов, просьба граждан, имеющих информацию на граждан, проводивших сбор информации о схемах проезда, о местах дислокации объектов энергетики, промышленности и др., о подозрительных гражданах, а также гражданах в камуфляжной форме одежды немедленно сообщать в РОВД», — указано в объявлении.

Учения «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября. Всего в них примут участие до 12 700 военнослужащих, из них около 10 тысяч — на белорусской территории. Около 3000 из них — из России. Планируется задействовать в маневрах до 680 единиц боевой техники.

Практические действия органов военного управления и войск пройдут в Беларуси на шести полигонах — «Лепельский», «Борисовский», «Лосвидо», «Осиповичский», полигонах ВВС и войск ПВО «Ружанский» и «Домановский», а также на одном участке местности на территории республики вблизи населенного пункта Дретунь.

 
 
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В учениях будут задействованы территории Добромысленского, Вольковского, Телеханского, Святовольского, Житлинского, Яглевичского сельсоветов.

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