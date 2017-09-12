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"Запад-2017": жителей Ивацевичей просят не ходить в лес, а в Пружанах - искать людей в камуфляже
13.09.2017 12:46 — Новости Общества | Tut.by
Жителей Ивацевичского района попросили воздержаться от посещения лесов на время белорусско-российских
В учениях будут задействованы территории Добромысленского, Вольковского, Телеханского, Святовольского, Житлинского, Яглевичского сельсоветов. В связи с этим местные власти попросили не ходить в лес с 14 по 20 сентября.
В Пружанском районном военкомате TUT.BY сообщили, что на время учений жителей просят воздержаться от посещения полигона «Ружанский», на котором пройдут практические действия органов военного управления.
Кроме того, как
«С целью своевременного обнаружения и захвата диверсантов, просьба граждан, имеющих информацию на граждан, проводивших сбор информации о схемах проезда, о местах дислокации объектов энергетики, промышленности и др., о подозрительных гражданах, а также гражданах в камуфляжной форме одежды немедленно сообщать в РОВД», — указано в объявлении.
Учения «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября. Всего в них примут участие до 12 700 военнослужащих, из них около 10 тысяч — на белорусской территории. Около 3000 из них — из России. Планируется задействовать в маневрах до 680 единиц боевой техники.
Практические действия органов военного управления и войск пройдут в Беларуси на шести полигонах — «Лепельский», «Борисовский», «Лосвидо», «Осиповичский», полигонах ВВС и войск ПВО «Ружанский» и «Домановский», а также на одном участке местности на территории республики вблизи населенного пункта Дретунь.
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В учениях будут задействованы территории Добромысленского, Вольковского, Телеханского, Святовольского, Житлинского, Яглевичского сельсоветов.
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