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Российских военных под Гродно и в Мачулищах встретили караваем

13.09.2017 13:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 сен — Sputnik. Белорусские военнослужащие встретили российских коллег-авиаторов на аэродромах в Гродненской и Минской областях  "по-братски" и преподнесли каравай, сообщается на официальном сайте военный учений "Запад-2017".

Российских военных под Гродно и в Мачулищах встретили караваем
© Sputnik/ В. Киселев
Запад-2017: военные самолеты РФ прибыли на белорусские аэродромы

Накануне в Беларусь начали прибывать российские военные самолеты и вертолеты для участие в совместных стратегических учениях "Запад-2017". Первыми на аэродром в Мачулищах (Минский район) прибыли истребители МиГ-29 СМТ, затем на авиабазу в Гродненской области — истребители-бомбардировщики Су-34.

"Когда российские военные летчики благополучно осуществили посадку, их тепло, по-братски, встретили наши военнослужащие. Девушки в белорусских национальных костюмах преподнесли гостям каравай", — говорится в сообщении на сайте учений.

Сразу после прибытия летчики начали подготовку к учениям — они изучают район полетов, предстоящие полетные задания и меры безопасности.

"Впереди нас ждет много задач: вместе с вашими летчиками предстоит заниматься сопровождением частей и подразделений авиации, а также выполнять расчистку воздушного пространства", — заявил командир авиационного звена россиянин гвардии капитан Юрий Медюков.

Он также отметил, высокий уровень мастерства белорусских коллег. По словам Медюкова, на предстоящих учениях белорусы и россияне будут действовать "в атмосфере полного взаимопонимания".

Кроме участия в маневрах для российских авиаторов спланирована широкая программа, включающая экскурсии по культурно-историческим местам и концертные программы.

Стратегические учения Беларуси и России "Запад-2017" начнутся 14 сентября и завершатся 20 сентября. Участие в маневрах примут более десяти тысяч военнослужащих и порядка 600 единиц техники. 

 
Теги: Минск
 
 
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Российские военные отметили высокий уровень мастерства белорусских коллег и уверены, что на учениях будет "атмосфера полного взаимопонимания".

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