Как поссорились Владимир Рудольфович с Иваном Андреевичем

За ссорой известных российских телеведущих Ивана Урганта и Владимира Соловьева следят тысячи телезрителей. Что произошло и почему первые лица российского ТВ начали конфликт, пытался разобраться Sputnik.



© Sputnik/ Вера Дашкевич, Сергей Пушкин Соловьев об идиотах на российском ТВ

Обида за соловьиный помет

В одном из выпусков "Вечернего Урганта" популярный ведущий опробовал крем для лица от модели Ирены Понарошку. Когда выяснилось, что "приятно пахнущий крем" сделан из соловьиного помета, Ургант отшутился и сказал, что это название хорошо бы смотрелось у одного из шоу на телеканале "России".

Прямо Ургант ни Владимира Соловьева, ни его передачу "Воскресный вечер" не назвал, однако зрители поняли намек шоумена. Сразу же множество подобных шуток появилось в социальных сетях, и Соловьев не смог оставить это "просто так".

При чем здесь сайт "Миротворец"?

Через несколько дней в эфире своей передачи о Михаиле Саакашвили Соловьев задался вопросом, нет ли Урганта в базе данных сайта "Миротворец", в который попадают невъездные в Украину граждане.

"Вот его отец точно. Но, с другой стороны, я знаю отличный способ сделать так, чтоб не попасть в "Миротворец". Достаточно у себя на канале гаденько пошутить про меня", — заявил в программе Соловьев.

Позже телеведущий пояснил: его не беспокоят шутки Урганта, тем более, что сам Соловьев любит пошутить на острые темы (в том числе — и о президенте Беларуси Александре Лукашенко ), но неправильным он считает оскорбление телеканала.

Соловьев раздора: визит журналиста в Минск>>

Ответная реплика Соловьева в эфире на Москву показана не была — в отличие от шутки Урганта, которую увидела не только вся Россия, но и другие постсоветские страны.

Ургант готовит ответный удар

Уже в среду от Урганта в эфире его передачи ожидают очередного ответа Соловьеву. Готовит ли Иван действительно новый "удар", пока не известно, однако ряд источников утверждают, что так и будет.

Конфликт уже вышел за пределы телеэкранов. Так, в своем "неофициальном" аккаунте в Twitter Ургант опубликовал подтверждение тому, что Соловьев добавил его в черный список в социальных сетях и снабдил это язвительным комментарием.