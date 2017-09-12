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"Такой большой впервые в жизни видел!" Молодечненец нашел под Вилейкой гигантский боровик

13.09.2017 12:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Боровик весом больше 2 килограммов удачливый молодечненец нашел под Вилейкой в районе деревне Шиловичи. Гриб оказался чистым, без червей.


Младший сын Сергея Иванова Арсений с гигантским боровиком

Домой короля грибов везли в машине на пассажирском сиденье, потому что в ведро он не поместился.

48-летний житель Молодечно Сергей Иванов любит тихую охоту. Сейчас мужчина в отпуске, поэтому с семьей активно посещает лес. Во время разговора с kraj.by мужчина как раз был с женой в грибах.

— Честно говоря, когда нашел боровик, ни я, ни жена не поверили своим глазам. Сначала подумали, что это камень, — рассказал он. — В высоту он был где-то сантиметров 25, а весом — больше 2 килограммов. Я впервые в жизни видел такой большой гриб. И главное, он был без червей, абсолютно чистый. А по твердости мог дать фору молодым боровичкам, что у меня сейчас в ведре. Настоящий подарок природы!

Судьба боровика-гиганта решилась просто. Семья Ивановых поделилась найденными грибами с соседями, достался им и тот самый боровик.

Подосиновики-«братья», как их назвал Сергей Иванов. Тоже нестандартного размера

По словам Сергея Иванова, грибов сейчас много. За два часа, что супруги провели в лесу, они уже успели собрать три ведра.

 
 
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Боровик весом больше 2 килограммов удачливый молодечненец нашел под Вилейкой в районе деревне Шиловичи.

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