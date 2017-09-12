Первый этап репетиционного тестирования пройдет в Беларуси в октябре-декабре

Первый этап репетиционного тестирования (РТ) пройдет в Беларуси в октябре-декабре, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский институт контроля знаний.

Репетиционное тестирование можно будет пройти по русскому, белорусскому и иностранным языкам, физике, математике, химии, биологии, обществоведению, истории Беларуси, всемирной истории (новейшее время) — всего 15 предметов. Стоимость участия в репетиционном тестировании (в том числе за предоставление решений заданий теста для проведения работы над ошибками) - 7 рублей за один предмет. В Республиканском институте контроля знаний отметили, что оплата вносится через ЕРИП.

На сайте института размещен перечень учреждений образования, на базе которых можно зарегистрироваться для участия в РТ. В некоторых можно на тестирование зарегистрироваться онлайн, например, в самом РИКЗ, Белгосуниверситете, Брестском государственном техническом университете, Гродненском государственном университете имени Я.Купалы.

Всего предусмотрено три этапа репетиционного тестирования. Второй пройдет в январе-феврале, третий — марте-апреле 2018 года. Процедура РТ, в том числе обработка бланков ответов, проводится в соответствии с технологией централизованного тестирования