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Минздрав: только треть домашних рожениц затем обращаются в больницы

13.09.2017 13:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 сен — Sputnik. Из 230 домашних родов, которые зафиксировали в республике в прошлом году, в 73 случаях женщины потом обратились к медикам, сообщила начальник главного управления организации медицинской помощи Минздрава Елена Богдан. Почти все обратившиеся за медицинской помощью имели проблемы со здоровьем.

Минздрав: только треть домашних рожениц затем обращаются в больницы
© Фото: Сергей Серебро / БелаПАН
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"Чаше всего у женщины нет в раннем послеродовом периоде особого страха за жизнь ребенка. Она еще сама не совсем понимает, что происходит с ребенком. Но есть страх за собственное здоровье. Из вот этих 73 основная масса — женщины, у которых что-то пошло не так, которые вызвали скорую медицинскую помощь. Это были задержки выделения последа и кровотечение, которые могут частично угрожать жизни", — сказала специалист.

Уровень младенческой смертности в республике падает, на данный момент он составляет 2,9 промилле. Однако если учитывать смерти новорожденных во время домашних родов, этот показатель будет значительно выше, заметила Елена Богдан.

Минздрав: только треть домашних рожениц затем обращаются в больницы
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Если мы пересчитаем те потери, которые случились на дому, уровень младенческой смертности в три раза выше. Если мы возьмем перинатальный потери и мертворожденных детей в неонатальном периоде, то этот показатель выше в семь раз", — сказала она.

Недавно в Витебске был вынесен приговор Ольге Степановой, которая в феврале нынешнего года родила ребенка в домашних условиях. У здоровой новорожденной девочки произошла аспирация околоплодными водами и ребенок, не получивший должной медицинской помощи, скончался. Медики неоднократно подчеркивали — произойди подобное в условиях стационара, ребенка, скорее всего, спасли бы. Женщину приговорили к полугоду лишения свободы, из них 4 месяца она уже отбыла в СИЗО до суда, а 2 ей еще предстоит досидеть в условиях поселения.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В 2016 году было зафиксировано 230 родов в домашних условиях, за медицинской помощью в дальнейшем обратились далеко не все роженицы.

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