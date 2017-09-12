Как повяжешь галстук, береги его: в Минске прошла пионерская линейка

МИНСК, 13 сен — Sputnik. Торжественная линейка "С Днем рождения, Пионерия Беларуси!" прошла в среду в Минске. В этот день Белорусская республиканская пионерская организация празднует свое 27-летие.



© Sputnik / Артем Бордовский Равнение - на знамя!

На площади Государственного флага собрались полтысячи детей со всей страны. 90 ребят сегодня вступили в организацию, галстуки на шею им повязали ветераны движения — те, кто был пионерами полвека назад.



© Sputnik / Артем Бордовский На линейку приехали дети из разных районов Минска и уголков страны

В завершении торжественной части линейки был исполнен музыкально-танцевальный номер, которым пионеры поздравили Минск с 950-летием.

Но праздник еще не окончен: на сцене Национального академического драматического театра им. М.Горького состоится премьера спектакля "Республика тысячи звезд", который был поставлен самими ребятами. Они же и написали для него сценарий.