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Как повяжешь галстук, береги его: в Минске прошла пионерская линейка

13.09.2017 14:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 сен — Sputnik. Торжественная линейка "С Днем рождения, Пионерия Беларуси!" прошла в среду в Минске. В этот день Белорусская республиканская пионерская организация празднует свое 27-летие.

Как повяжешь галстук, береги его: в Минске прошла пионерская линейка
© Sputnik / Артем Бордовский
Равнение - на знамя!

На площади Государственного флага собрались полтысячи детей со всей страны. 90 ребят сегодня вступили в организацию, галстуки на шею им повязали ветераны движения — те, кто был пионерами полвека назад.

Как повяжешь галстук, береги его: в Минске прошла пионерская линейка
© Sputnik / Артем Бордовский
На линейку приехали дети из разных районов Минска и уголков страны

В завершении торжественной части линейки был исполнен музыкально-танцевальный номер, которым пионеры поздравили Минск с 950-летием.

Но праздник еще не окончен: на сцене Национального академического драматического театра им. М.Горького состоится премьера спектакля "Республика тысячи звезд", который был поставлен самими ребятами. Они же и написали для него сценарий.

 
Теги: Минск
 
 
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Торжественная линейка в честь 27-летия самоопределения Белорусской республиканской пионерской организации прошла на площади Государственного флага в Минске.

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