В Поставском районе нелегалы попросили милицию указать путь к границе

В Поставском районе нелегальные мигранты, стремившиеся в Евросоюз, попросили милицию указать путь к границе. Подробности истории рассказывает « СБ Беларусь Сегодня ».

В микроавтобусе находились 8 граждан Вьетнама, которые намеревались нелегально перебраться в Евросоюз и устроиться там на работу. В машине также лежал рюкзак для проводника, который должен был помочь путешественникам пересечь границу. Среди других вещей там нашли пакетики с молотым перцем. Судя по всему, для того, чтобы собаки не смогли взять след.

Оба перевозчика — таджик и чеченец, никогда не были в Беларуси. Навигатор работал плохо, и они долго плутали по дороге к приграничным Лынтупам. Дело было зимой, на дороге — метель.

Старший помощник прокурора Поставского района Тамара Зубко рассказала:

— В нескольких километрах от Постав мигранты заметили на трассе милицейский автомобиль и решили спросить дорогу. Водитель, увидев двух мужчин кавказской национальности, пытающихся ночью найти путь к границе, заподозрил неладное. Согласился провести в нужном направлении и предложил ехать след в след — во избежание буксовки по заснеженной дороге. Что микроавтобус и сделал. На въезде в Поставы кортеж уже встречали.

Перевозчиков приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, их имущество конфискуют. Приговор пока не вступил в законную силу.

В ходе расследования и суда обвиняемые пытались уйти от ответственности, объясняя: они не знали, куда и зачем везут пассажиров. Но у следствия было достаточно доказательств, чтобы утверждать обратное.

Это уже четвертое за полгода дело нелегальных мигрантов, рассмотренное в суде Поставского района.