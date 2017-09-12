В аэропорту «Минск» пограничники остановили пассажира рейса «Вена — Минск». В его ручной клади обнаружили экзотический «живой» груз. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.



Фото: пресс-служба Госпогранкомитета

Инцидент произошел вечером 12 сентября. По поступившей оперативной информации пограничники остановили 36-летнего гражданина России. Мужчина в числе других пассажиров рейса «Вена — Минск» проходил пограничный контроль.

В ручной клади россиянина обнаружили 54 змеи, 5 ящериц, 25 пауков, а также 9 скорпионов.













«Для каких целей россиянину понадобилось скрывать подобного рода террариум в собственной дорожной сумке — предстоит выяснить правоохранителям. Мужчина передан сотрудникам таможни, а его питомцы отправлены на экспертизу», — рассказали в ведомстве.