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Брали взятки деньгами, алкоголем, едой. Завершено расследование дела против чиновниц Могилева
13.09.2017 14:50 — Новости Общества | Tut.by
Расследование уголовного дела о взяточничестве двух чиновниц Могилевского горисполкома завершило областное управление Следственного комитета. Действия обвиняемых квалифицировали как получение взятки по предварительному сговору и превышение служебных полномочий, сообщили в
Следствие установило, что уже бывшая начальница управления торговли и услуг горисполкома с июля 2016 года по март 2017 год брала взятки — лично и сговорившись со своей заместителем.
— Например, обвиняемые систематически получали в качестве взяток материальные ценности, в том числе спиртные напитки и продукты питания, — уточнила официальный представитель областного УСК Оксана Соленюк. — Взамен чиновницы не привлекали директоров частных предприятий к административной ответственности за нарушение законодательства о торговле.
По данным следствия, экс-чиновницы получали взятки и в других случаях. Например, от директора одного частного предприятия начальница управления получила взятку за рассмотрение и согласование в кратчайшие сроки решения по установке сборно-разборной конструкции модульного типа взамен существующего павильона общественного питания.
Начальницу управления
Лица, дававшие взятки от уголовной ответственности освобождены за добровольное сотрудничество со следствием.
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Бывшая начальница управления торговли горисполкома и ее заместитель находятся под стражей.
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