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Брали взятки деньгами, алкоголем, едой. Завершено расследование дела против чиновниц Могилева

13.09.2017 14:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Расследование уголовного дела о взяточничестве двух чиновниц Могилевского горисполкома завершило областное управление Следственного комитета. Действия обвиняемых квалифицировали как получение взятки по предварительному сговору и превышение служебных полномочий, сообщили в СК.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Следствие установило, что уже бывшая начальница управления торговли и услуг горисполкома с июля 2016 года по март 2017 год брала взятки — лично и сговорившись со своей заместителем.

— Например, обвиняемые систематически получали в качестве взяток материальные ценности, в том числе спиртные напитки и продукты питания, — уточнила официальный представитель областного УСК Оксана Соленюк. — Взамен чиновницы не привлекали директоров частных предприятий к административной ответственности за нарушение законодательства о торговле.

По данным следствия, экс-чиновницы получали взятки и в других случаях. Например, от директора одного частного предприятия начальница управления получила взятку за рассмотрение и согласование в кратчайшие сроки решения по установке сборно-разборной конструкции модульного типа взамен существующего павильона общественного питания.

Начальницу управления задержали в марте, ее заместителя — в июне. На имущество обвиняемых наложен арест. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Лица, дававшие взятки от уголовной ответственности освобождены за добровольное сотрудничество со следствием.

 
 
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Бывшая начальница управления торговли горисполкома и ее заместитель находятся под стражей.

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