Прививки от гриппа уже начали делать в Беларуси

МИНСК, 13 сен — Sputnik. Кампанию по вакцинации населения от гриппа уже начали учреждения здравоохранения Беларуси.

Минздрав республики планирует привить в этом сезоне около 40% жителей страны, то есть более 3,8 миллиона человек. Кампания по вакцинации уже начата в разных городах Беларуси, в том числе и в Минске.

Как напомнили в столичном комитете по здравоохранению, вакцинация проводится как бесплатно, так и платно. Бесплатно прививают тех, кто относится к группе риска по инфицированию вирусом гриппа, а также людей, у кого после перенесенного гриппа возможны серьезные осложнения.

Среди имеющих право на бесплатную прививку от гриппа — граждане с хроническими заболеваниями, лица старше 65 лет, беременные, а также школьники и дошкольники.

Стоимость платной прививки от гриппа составляет от девяти с половиной рублей, в зависимости от производителя.

У большинства привитых иммунитет к гриппу вырабатывается через 10-15 с момента прививки, а действует вакцина от полугода до года. При проведении вакцинации в течение нескольких лет подряд ее эффективность возрастает.