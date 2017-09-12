Самолет Киев-Вильнюс из-за молний совершил посадку в Минске

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет Ukraine International Airlines, следовавший вечером 12 сентября из Киева в Вильнюс, совершил незапланированную посадку Национальном аэропорту Минск. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в минском аэропорту.

"Самолет Международных авиалиний Украины незапланированно приземлился в Минске в 21.46. Из Национального аэропорта Минск он вылетел в 23.03", - рассказали в справочной аэропорта.

Причиной незапланированной посадки стали плохие погодные условия - на подлете к аэропорту Вильнюса были сильные молнии.-0-