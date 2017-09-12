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За что у Минска отобрали чемпионат Европы по таэквондо

13.09.2017 15:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 сен — Sputnik. Минск лишен права проведения чемпионата Европы по таэквондо в октябре этого года из-за "непредвиденных обстоятельств", следует из заявления на официальном сайте Европейской федерации таэквондо (ЕФТ).

Столица Беларуси впервые в своей истории должна была принять континентальный форум 26-29 октября. Однако накануне стало известно, что ЧЕ не состоится, о чем руководство ЕФТ уведомило белорусскую сторону.

Причина, по которой Минск не сможет принять соревнования, указывается на сайте ЕФТ расплывчато — "непредвиденные обстоятельства". Белорусские СМИ со ссылкой на свои источники предположили, что столица не справляется с подготовкой к турниру. Однако позже ситуация прояснилась и мотив ЕФТ стал понятен — непопадание таэквондо в список II Европейских игр, которые Минск примет в 2019 году. В эфире телеканала "Беларусь 1" позицию ЕФТ сравнили с "детскими обидами".

"Никаких претензий (к процессу подготовки турнира — Sputnik) не было. Все развивалось нормально, в штатном режиме. Мы вели всю подготовительную работу и готовы были провести чемпионат на самом высоком уровне. Мотивация ЕФТ была в том, что, несмотря на неоднократные попытки попасть в программу Евроигр, этого так и не удалось сделать. Поэтому было принято такое решение", — рассказал в эфире белорусского телевидения заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля

Он уточнил, что белорусская сторона намерена разобраться во всех подробностях принятого решения. "Оно вызывает крайнее изумление и удивление. С другой стороны это говорит о том, что все-таки те Игры, которые состоятся в Минске, они значимы и их статус очень большой. Раз следует такая реакция", — добавил Барауля.

Ранее, глава Минспорта Александр Шамко заявил, что Минск собирается направить в Европейский олимпийский комитет "с целью обратить внимание на действия Европейской федерации таэквондо".

Помимо ЧЕ по таэквондо Минск должен был принять соревнования по паратаэквондо, которые были перенесены в Беларусь из России. В процессе подготовки, подчеркивается, руководство ЕФТ не выражало никаких претензий белорусской стороне, наоборот — благодарность. 

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске заявили, что готовы были провести соревнования "на самом высоком уровне", но решение ЕФТ вызывает изумление.

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