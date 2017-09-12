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Личность напавшего на первокурсника с ножом в Минске установлена, но он пока на свободе

13.09.2017 15:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Личность мужчины, ударившего ножом первокурсника на улице Бобруйской в Минске, установлена. Об этом сообщил журналистам начальник управления Следственного комитета по городу Минску Дмитрий Конопляник, передает БЕЛТА.


Представитель Следственного комитета опроверг слухи, что нападения были массовыми. «Никаких массовых нападений не было, уголовное дело возбуждено по факту нападения на одного человека. Личность нападавшего идентифицирована, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, в последующем они дадут результат», — сказал Дмитрий Конопляник.

Напомним, инцидент произошел утром 8 сентября. У общежития по улице Бобруйской неизвестный молодой человек напал на 18-летнего студента и нанес ему удар ножом в шею. Первокурсник был доставлен в больницу, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

В правоохранительных органах полагают, что в преступлении не замешаны личные мотивы: преступление было совершено внезапно, без явных причин и конфликтных ситуаций.

Милиция также распространила фото и видео человека, подозреваемого в нападении.

 
Теги: Минск
 
 
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Представитель Следственного комитета опроверг слухи, что нападения были массовыми.

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