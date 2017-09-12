Личность напавшего на первокурсника с ножом в Минске установлена, но он пока на свободе

Личность мужчины, ударившего ножом первокурсника на улице Бобруйской в Минске, установлена. Об этом сообщил журналистам начальник управления Следственного комитета по городу Минску Дмитрий Конопляник, передает БЕЛТА .





Представитель Следственного комитета опроверг слухи, что нападения были массовыми. «Никаких массовых нападений не было, уголовное дело возбуждено по факту нападения на одного человека. Личность нападавшего идентифицирована, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, в последующем они дадут результат», — сказал Дмитрий Конопляник.

Напомним, инцидент произошел утром 8 сентября. У общежития по улице Бобруйской неизвестный молодой человек напал на 18-летнего студента и нанес ему удар ножом в шею. Первокурсник был доставлен в больницу, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

В правоохранительных органах полагают, что в преступлении не замешаны личные мотивы: преступление было совершено внезапно, без явных причин и конфликтных ситуаций.

Милиция также распространила фото и видео человека, подозреваемого в нападении.