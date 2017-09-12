Приготовления к учениям "Запад-2017"

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь оперативно и открыто информирует общественность о содержании и параметрах учения "Запад-2017". Об этом сегодня журналистам заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси - помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов, передает корреспондент БЕЛТА.

Представители Минобороны регулярно встречаются с представителями СМИ и подробно информируют прессу о различных аспектах учения. Брифинг, посвященный "Западу-2017", прошел недавно на заседании Комитета заместителей постоянных представителей государств - членов НАТО в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Эти и другие мероприятия, как подчеркнул Олег Воинов, служат "проявлением транспарентности и открытости".

Беларусь пригласила для наблюдения за учением представителей международных организаций: ООН, ОБСЕ, Организации Североатлантического договора, СНГ, ОДКБ, Международного комитета красного креста, а также военно-дипломатического корпуса иностранных государств, аккредитованных при посольствах своих стран в Беларуси - всего более 80 человек, напомнил Олег Воинов.

Как сообщалось, учение "Запад-2017" будет широко освещаться в СМИ. Журналисты в период его активной фазы - 17-19 сентября - смогут выехать на полигоны, где будут проводиться розыгрыши военных действий: Ружанский, Осиповичский и Доманово. Кроме того, с 14 сентября запланирован ежедневный брифинг для аккредитованных журналистов официального представителя Министерства обороны о задачах, решаемых в ходе учения - по итогам каждого дня.

По данным МИД, поступило беспрецедентное количество обращений от иностранных СМИ с просьбой об аккредитации на учение - около 270. Заявки получены от информагентств, изданий и телеканалов изо всех стран-соседей, а также Великобритании, Германии, Дании, Канады, Нидерландов, Норвегии, США, Турции, Финляндии, Франции, Швеции. Учения будут освещать и журналисты из Катара, Республики Корея, Японии. Ожидается, что на учения приедут и военные наблюдатели из Латвии, Литвы, Польши, Украины, Эстонии, Швеции и Норвегии.

"Запад-2017" пройдет 14-20 сентября на территории Беларуси и трех полигонах России (Лужский, Струги Красные и Правдинский).-0-