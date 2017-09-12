МИНСК, 13 сен — Sputnik. Пятилетние дети Филиппа Киркорова выступили на сцене "Новой волны"-2017, исполнив вместе со знаменитым отцом хит 90-ых "Зайка моя". Во время музыкального фестиваля в Сочи прошел концерт, приуроченный к прошедшему юбилею российского поп-короля. Выступление звездных отпрысков стало главным сюрпризом фестиваля.

Алла Виктория вела себя раскованно, а вот Мартин был стеснительным. Сам Киркоров в своем инстаграм-аккаунте назвал это событие "самым трогательным моментом в жизни отца". Певец отметил, что он невероятно горд за своих любимых детей.

Символично, что и сам Филипп Киркоров в 5 лет первый раз вышел на сцену и начал ездить вместе с родителями-артистами на гастроли.

Филипп Киркоров активный пользователь в Instagram, на него подписаны 1,4 миллиона человек. Кроме того, у обоих детей певца также есть личные страницы в Instagram с большим количеством подписчиков.

Публикация от MartinKirkorov (@martinkirkorov) Сен 11 2017 в 5:28 PDT

Алла-Виктория родилась в 2011 году, Мартин появился спустя семь месяцев. В теме рождения звездных детей и сегодня много разногласий и слухов. Сам Киркоров предпочитает периодически шокировать общественность новостями на эту тему.