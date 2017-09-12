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Дети Киркорова стали хэдлайнерами концерта "Новой волны"

13.09.2017 16:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 сен — Sputnik. Пятилетние дети Филиппа Киркорова выступили на сцене "Новой волны"-2017, исполнив вместе со знаменитым отцом хит 90-ых "Зайка моя". Во время музыкального фестиваля в Сочи прошел концерт, приуроченный к прошедшему юбилею российского поп-короля. Выступление звездных отпрысков стало главным сюрпризом фестиваля.

Наверное, это самый трогательный момент в жизни отца. Именно вчера я понял, что чувствовал мой отец Бедрос, когда впервые я вышел на сцену… Колоссальное волнение, ответственность и при этом невероятная гордость за моих любимых детей Аллу-Викторию и Мартина Киркоровых, у которых вчера на сцене «Новой волны» @newwave_official в день моего трибьюта состоялся дебют. Младшие Киркоровы впервые вышли на сцену с одним из главных хитов моего творчества. Встречайте! Алла-Виктория и Мартин Киркоровы «Зайка моя»! Телеверсия трибьюта, посвящённого моему 50-летию (да-да, отмечаем весь год!) выйдет в эфир телеканала «Россия» 15 сентября в 21:00.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Сен 13 2017 в 4:07 PDT

 

Алла Виктория вела себя раскованно, а вот Мартин был стеснительным. Сам Киркоров в своем инстаграм-аккаунте назвал это событие "самым трогательным моментом в жизни отца". Певец отметил, что он невероятно горд за своих любимых детей.

Символично, что и сам Филипп Киркоров в 5 лет первый раз вышел на сцену и начал ездить вместе с родителями-артистами на гастроли.

Филипп Киркоров активный пользователь в Instagram, на него подписаны 1,4 миллиона человек. Кроме того, у обоих детей певца также есть личные страницы в Instagram с большим количеством подписчиков.

 

Алла-Виктория родилась в 2011 году, Мартин появился спустя семь месяцев. В теме рождения звездных детей и сегодня много разногласий и слухов. Сам Киркоров предпочитает периодически шокировать общественность новостями на эту тему.

 

 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 62
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Это выступление получилось своеобразным боевым крещением для маленьких Аллы-Виктории и Мартина.

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