В этом году в Колодищи-2 могут наконец пустить городской автобус

В этом году из Минска в Колодищи-2 наконец могут пустить автобус, который туда не ходил из-за отсутствия дороги. Об этом агентству « Минск-Новости » рассказал директор ГУ «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Многие жители поселка Колодищи-2 работают и учатся в Минске. По словам руководителя учреждения, жители давно и активно обращались в «Столичный транспорт и связь» с просьбами пустить автобусы в этот населенный пункт, построенный на месте бывшего военного полигона. Люди жаловались , что им приходится ездить, возить детей в школы и сады на машинах либо далеко идти к ближайшей остановке. Они даже вынуждены были сами арендовать маршрутку для подвоза детей в школы.

— Однако в поселке отсутствовала инфраструктура для пассажирского транспорта, а значит, организовать регулярный маршрут мы не имели права. Это территория Минского района, поэтому письма по поводу строительства в поселке дороги, разворотного кольца, остановочных пунктов мы неоднократно направляли в Миноблисполком.

Наконец областные власти выделили средства на эти цели. К концу года объекты необходимой инфраструктуры должны быть готовы.

— Как только это произойдет, организуем маршрут № 373С «Ст. м. „Уручье“ — Колодищи-2». Мы заранее запросили в сельсовете сведения о том, где учатся дети, живущие в поселке, за какими садиками закреплены. Если сможем одним маршрутом решить сразу несколько задач — подвоз пассажиров к метро, в детские дошкольные учреждения и школы — будет хорошо.