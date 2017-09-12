Аэропорт Нидерландов отменил часть рейсов из-за непогоды

МИНСК, 13 сен — Sputnik. Неблагоприятные погодные условия привели к изменениям в расписании рейсов аэропорта Схипхол в Нидерландах, работа воздушной гавани частично приостановлена.

На сайте аэропорта сообщили, что в среду из-за штормовой погоды рейсы в Схипхол или из него могут быть отложены или отменены.

По данным информационного табло, отменены более 200 рейсов, многие отложены.

Работники Схипхол призывают пассажиров проверять информацию о рейсах, а также связываться с авиакомпанией для получения подробной информации об изменениях в расписании.

Информагентства сообщают, что из-за непогоды наблюдаются сбои в работе общественного транспорта, а на некоторых трассах возникли пробки.