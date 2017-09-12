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Литовцы обещают в декабре запустить между Минском и Вильнюсом двухэтажные электропоезда

13.09.2017 16:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Литовцы обещают запустить между Вильнюсом и Минском двухэтажные электропоезда чешской компании Škoda Vagonka. Сегодня в Литву из Минска прибыл первый пассажирский поезд с электротягой. Издание Delfi.lt сообщает, что это пробный состав. Напомним: недавно железную дорогу на «вильнюсском» направлении электрифицировали.


Первый пассажирский поезд с электротягой, который прибыл из Минска в Литву. Это — пробный состав после электрификации «вильнюсского» направления железной дороги. Фото с сайта Delfi.lt

— Новые поезда для этого маршрута уже доставлены в Литву. Это современные двухэтажные электропоезда, развивающие скорость до 160 км/ч. В поезде есть места первого и второго класса, действует Wi-fi, — сказал гендиректор «Литовской железной дороги» Мантас Бартушка.

Поезда для «ЛЖД» произвела чешская компания Škoda Vagonka, принадлежащая Škoda Transportation. Они трехвагонные, в них 290 сидячих мест, из них 23 — в первом классе. В поездах есть современные системы аудио- и видеоинформирования пассажиров и системы наблюдения в салонах и за их пределами, сообщает издание.

Литовцы планируют поставить их на сообщение с Минском в декабре.

В вагонах на специальных местах можно перевозить велосипеды, коляски и габаритный багаж, можно зарядить ноутбук или мобильный телефон. Поезд приспособлен и для инвалидов. В двух вагонах для них с двух сторон оборудованы мобильные подмостки для въезда, а внутри — места для фиксирования инвалидных колясок. Два из четырех современных вакуумных туалета приспособлены для инвалидов. В вагонах основная информация дается также на шрифте Брайля.

Вильнюс-Минск — один из самых популярных маршрутов «ЛЖД». Им в первые 8 месяцев этого года воспользовались 200 000 пассажиров.

 
Теги: Минск
 
 
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Литовцы обещают запустить между Вильнюсом и Минском двухэтажные электропоезда чешской компании Škoda Vagonka. Сегодня в Литву из Минска прибыл первый пассажирский...

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