Снявших ремейк клипа Ленинграда проводниц уволили из РЖД

МИНСК, 13 сен — Sputnik. Уволены проводницы, снявшие собственную версию клипа "В Питере — пить" группы Ленинград, сообщили в среду в Федеральной пассажирской компании РЖД.

Две ростовские сотрудницы РЖД сняли собственную версию клипа на популярную песню группы "Ленинград" под названием "В Питере — пить". В видео они изображали употребление алкоголя и другие нюансы из клипа, а в среду появилась информация о том, что они уволены.

"О ролике мы узнали, как и широкая публика, из социальных сетей. Девушки, принимавшие участие в съемке ролика, в настоящее время не являются сотрудницами АО "ФПК". Они уволены на основании собственноручно написанных ими заявлений по соглашению сторон. Процедура увольнения была проведена в соответствии с действующим трудовым законодательством", — пояснили в РЖД, цитату приводит РИА Новости.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, будто бы проводниц уволили за то, что они "опорочили честь железных дорог".

Оригинальный клип на песню "В Питере — пить" вышел в апреле 2016 года и собрал около 50 миллионов просмотров. Также ролик стал по-настоящему вирусным и стал поводом для множества пародий в социальных сетях.