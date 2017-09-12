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Минская милиция ищет мужчину, который нападал на женщин в подъездах и пытался раздеть
13.09.2017 17:30 — Новости Общества | Tut.by
Столичная милиция разыскивает мужчину, который нападал на женщин в подъездах и пытался раздеть. Как минимум известно о двух таких случаях,
Соощается, что мужчина около 30 лет нападал на женщин между этажами в жилых домах во Фрунзенском районе и пытался раздеть. При этом никаких угроз и требований в адрес женщин он не высказывал.
Действия нападвашего были непродолжительными, так как потерпевшие смогли оказать злоумышленнику активное сопротивление. После этого мужчина убегал в неизвестном направлении. Известно как минимум о двух таких случаях.
Его теперь разыскивают по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера.
Приметы: на вид 30 лет, рост 180 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие темные. Был одет: куртка синего цвета до бедра с капюшоном и желтой подкладкой, синие спортивные штаны с надписью «Reebok», черная майка с рисунком белого цвета на груди. При себе у него был пакет.
Правоохранители просят всех, кто узнал изображенного на фотографии мужчину либо обладает информацией о случившемся, сообщить по телефонам: 8 (017) 207-67-67, 8 (044) 751-09-98, 8 (029) 690-46-86 или 102.
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На вид подозреваемому около 30 лет.
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