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Под Любанью трехлетняя девочка одна на велосипеде проехала 2 км по трассе, чтобы встретиться с мамой

13.09.2017 17:46 — Новости Общества | Tut.by  
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В Любанском районе трехлетняя девочка проехала на велосипеде два километра по оживленной трассе, чтобы повидаться с самым близким человеком. Мы нашли очевидцев и участников это трогательной истории.


В понедельник ближе к концу рабочей смены Елена Жур с коллегами возвращались на служебном микроавтобусе в город. Сильно спешили — водителю нужно было успеть забрать другую группу рабочих.

— Я всегда сижу на переднем сидении рядом с водителем. Вдруг вижу — ребенок на дороге, едет по ходу движения по обочине на велосипеде. Ой-ой, говорю, Денис, осторожно, мальчик! Мне показалось, что это был мальчик. Мы пролетели, а я соображаю — ребенок один на дороге. Стой, говорю, надо вернуться, он же один. Подъезжаем — да это не мальчик, а девочка. Она была на трехколесном старом велосипеде, в одном свитерке, волосы короткие. Когда мы подошли, испугалась, засуетилась. Я ее быстрее на руки, — рассказывает Елена.

Уже в машине выяснили: девочку зовут Алина, ей 4 года (на самом деле, пока все-таки три, день рождения у девочки в апреле). Алина рассказала, что едет в Любань. Там, в больнице — ее мама. А она сильно соскучилась.

— Пока ехали в Любань, девочка плакала, мы не знали как успокоить. Говорим, давай. мультики включим, а она свое твердит: хочу к маме и все, — продолжает Елена.

В райцентре девочку отвели в местный РОВД. Милиционеры установили личность малышки и связались с матерью.

— Я просто в шоке была, когда мне ее привезли! Это ж столько ребенок проехал по трассе, а остановились только одни добрые люди и то под самой Любанью! Говорят, что ее подобрали на маслосырзаводе. Это получается, что она больше двух километров проехала, — до сих пор не может успокоиться мама девочки Светлана.


Впрочем, у служб опеки и инспектора ИДН теперь, возможно, появятся вопросы и к родителям. Как ребенок мог оказаться один на трассе? И почему малышки не хватились до того, как она оказалась в Любанском РОВД?

Таисья Петровна, бабушка Алины, живущая в этой же деревне, рассказала TUT.BY.

— Невестка с двумя младшими внуками находилась в Любанской районной больнице. Сын пришел с работы и пообещал Алине, что как только он отдохнет, они поедут в Любань навестить их. Сын заснул, старшая дочь должна была присмотреть за Алинкой, но отвлеклась на другие дела по хозяйству. А та села на велосипед да и поехала.

В РОВД рассказали, что семья, в которой растет Алина, благополучная. Кроме маленькой путешественницы родители воспитывают еще четверо детей.

 
 
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Случай из жизни точь-в- точь повторивший сюжет мультфильма про то, как мамонтенок искал маму. В Любанском районе трехлетняя девочка проехала на велосипеде пару...

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