ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Электрики-мошенники с проверкой проводки добрались до Могилева

13.09.2017 18:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 13 сен – Sputnik. Объявления о проверке проводки в квартирах граждан начали появляться в Могилеве – их фотографии размещают пользователи интернета в социальных сетях.

Электрики-мошенники с проверкой проводки добрались до Могилева
© Pixabay
Белэнерго предупредило белорусов об электриках-мошенниках

В среду такое объявление сфотографировали жители дома на улице 30 лет Победы.

"В вашем доме будет производится тестирование электропроводки и электрических точек с 13:00 до 20:00. Просьба обеспечить доступ к электрическим щиткам", – говорится в нем.

Могилевчане уже начали предупреждать жителей города о том, что это очередные мошенники, которых в квартиры пускать ни в коем случае нельзя.

Ранее в ГПО "Белэнерго" неоднократно предупреждали белорусов, что люди, выдающие себя за сотрудников энергосбыта, обманывают граждан, заключая с ними договоры на оказание платных услуг – навязывают им замеры напряжения в электрической сети, проверку правильности работы счетчика, заменау автоматических выключателей.

При этом белорусские энергетики настоятельно рекомендуют гражданам, к которым пришли такие "электрики", сразу же обращаться в милицию.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские энергетики настоятельно рекомендуют гражданам, к которым пришли такие "электрики", сразу же обращаться в милицию.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Под Любанью трехлетняя девочка одна на велосипеде проехала 2 км по трассе, чтобы встретиться с мамой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика