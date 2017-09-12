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Электрики-мошенники с проверкой проводки добрались до Могилева
13.09.2017 18:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 сен – Sputnik. Объявления о проверке проводки в квартирах граждан начали появляться в Могилеве – их фотографии размещают пользователи интернета в социальных сетях.
В среду такое объявление сфотографировали жители дома на улице 30 лет Победы.
"В вашем доме будет производится тестирование электропроводки и электрических точек с 13:00 до 20:00. Просьба обеспечить доступ к электрическим щиткам", – говорится в нем.
Могилевчане уже начали предупреждать жителей города о том, что это очередные мошенники, которых в квартиры пускать ни в коем случае нельзя.
Ранее в ГПО "Белэнерго" неоднократно предупреждали белорусов, что люди, выдающие себя за сотрудников энергосбыта, обманывают граждан, заключая с ними договоры на оказание платных услуг – навязывают им замеры напряжения в электрической сети, проверку правильности работы счетчика, заменау автоматических выключателей.
При этом белорусские энергетики настоятельно рекомендуют гражданам, к которым пришли такие "электрики", сразу же обращаться в милицию.
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Белорусские энергетики настоятельно рекомендуют гражданам, к которым пришли такие "электрики", сразу же обращаться в милицию.
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