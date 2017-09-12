В Слониме руководитель фирмы переписал долги на вновь созданную подставную организацию

В отношении руководителей и учредителей одного из строительных предприятий в Слониме прокуратурой Гродненской области возбуждено сразу 9 уголовных дел, сообщает БЕЛТА.



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Предприятие на протяжении нескольких лет выполняло строительные работы на территории Беларуси. В конце 2015 года фирма являлась должником за поставленные товарно-материальные ценности, использованные в строительстве. Перед самой фирмой не исполнили свои обязательства за оказанные строительные услуги ряд предприятий. Некоторые из них были фактически неплатежеспособными, еще несколько находились в процедуре банкротства.

Погасить свои собственные долги за счет дебиторской задолженности предприятие не могло. Расчет пришлось бы производить за счет собственных активов и имущества. Исполнять обязанности перед кредиторами фирма не спешила.

«Летом 2016 года директор коммерческого предприятия вместе с сыном приняли решение о создании новой фирмы, которая была выделена из прежней организации-должника. На новое предприятие были переданы многомиллиардные долги, проблемная для взыскания дебиторская задолженность, часть неликвидного имущества прежнего должника. Вновь созданное предприятие не осуществляет свою деятельность, не имеет штата работников, является фактически неплатежеспособным», — рассказали в управлении Департамента финансовых расследований КГК по Гродненской области.

Эти обстоятельства, установленные финансовой милицией, позволили квалифицировать действия руководителей и учредителей обеих фирм как лжепредпринимательство, сопряженное с причинением ущерба кредиторам в особо крупном размере. Инкриминируется им и уклонение от погашения кредиторской задолженности. Подозреваемым может грозить до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.