Серена Уильямс назвала дочку в честь папы - Алексис Олимпия

МИНСК, 13 сен – Sputnik. Американская теннисистка Серена Уильямс назвала свою дочь Алексис Олимпия – первый снимок с ребенком спортсменка опубликовала в своем Instagram в среду 13 сентября.

Теннисистка родила девочку 2 сентября, и до этого о ребенке было известно, что вес ее составил чуть больше трех килограммов и малышка чувствует себя хорошо.

"Встречайте Алексис Олимпию Оганян младшую", – написала Уильямс.