ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Серена Уильямс назвала дочку в честь папы - Алексис Олимпия

13.09.2017 19:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 13 сен – Sputnik. Американская теннисистка Серена Уильямс назвала свою дочь Алексис Олимпия – первый снимок с ребенком спортсменка опубликовала в своем Instagram в среду 13 сентября.

Теннисистка родила девочку 2 сентября, и до этого о ребенке было известно, что вес ее составил чуть больше трех килограммов и малышка чувствует себя хорошо.

"Встречайте Алексис Олимпию Оганян младшую", – написала Уильямс.

Meet Alexis Olympia Ohanian Jr. You have to check out link in bio for her amazing journey. Also check out my IG stories

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известная американская спортсменка наконец опубликовала первое фото своей дочери.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Минский школьник прыгнул с моста в вагон грузового поезда и получил ожоги 60% тела
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика