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Мозырские пограничники с применением силы задержали украинца без документов

13.09.2017 19:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Утром 13 сентября мозырские пограничники во время обхода участка на направлении Дзержинск — Обсич в 50 метрах от границы с Украиной обнаружили неизвестного мужчину. Увидев наряд, он попытался убежать, но был задержан, сообщает Госпогранкомитет.


При задержании пограничники были вынуждены применить физическую силу и спецсредства — мужчина оказал активное сопротивление.

Выяснилось, что нарушитель — гражданин Украины без документов. О данном инциденте была уведомлена украинская сторона.

Мужчину доставили на пограничную заставу для разбирательства. Ему грозит административный арест и депортация с запретом въезда в Беларусь сроком до пяти лет.

 
 
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Мужчину доставили на погранзаставу для разбирательства. Ему грозит административный арест и депортация с запретом въезда в Беларусь сроком до пяти лет.

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