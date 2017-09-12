Мозырские пограничники с применением силы задержали украинца без документов

Утром 13 сентября мозырские пограничники во время обхода участка на направлении Дзержинск — Обсич в 50 метрах от границы с Украиной обнаружили неизвестного мужчину. Увидев наряд, он попытался убежать, но был задержан, сообщает Госпогранкомитет .





При задержании пограничники были вынуждены применить физическую силу и спецсредства — мужчина оказал активное сопротивление.

Выяснилось, что нарушитель — гражданин Украины без документов. О данном инциденте была уведомлена украинская сторона.

Мужчину доставили на пограничную заставу для разбирательства. Ему грозит административный арест и депортация с запретом въезда в Беларусь сроком до пяти лет.