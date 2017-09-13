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"Лишил жизни любимого человека". Витеблянин, убивший жену возле дома, плакал на суде

14.09.2017 06:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Суд Первомайского района Витебска вынес приговор 46-летнему мужчине, который подкараулил возле дома и нанес смертельные ножевые удары своей бывшей жене. Он признан виновным в умышленном убийстве. Суд назначил максимальное наказание по ч. 1. ст. 139 УК — 15 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

У бывших супругов остался 16-летний сын. Опекунство над подростком оформила родственница со стороны погибшей матери.

На суде мужчина признал вину и плакал:

— Я совершил ужасное преступление и раскаиваюсь. Это тяжкий грех, наказание до конца жизни. Я лишил жизни близкого и любимого человека, самую родную женщину для моего сына, которая заботилась о нем и отдавала всю свою любовь только ему.

Неосторожно сказанное слово, поступок, неправильный взгляд, улыбка на губах в неподходящий момент — это хуже, чем любая неприятность. Я не планировал и не хотел такого. Все произошло как-то внезапно, неосознанно, в порыве гнева.

Мне нет прощения. Ни один отец не имеет права сознательно оставлять своего ребенка на страдания. Прощу прощения у сына, у близких и родственников погибшей.

По словам обвиняемого, бывшая жена призналась ему в супружеской измене в годы совместной жизни.

Напомним, убийство произошло вечером 13 апреля возле жилого дома на проспекте Победы. Мужчина подкараулил свою бывшую жену, разбил ее мобильный телефон, а затем нанес несколько ударов ножом в грудную клетку и шею. Очевидцы оперативно вызвали скорую, но 40-летняя женщина от полученных ран скончалась.

Бывший муж был пьян. Он скрылся с места преступления, но вскоре его задержала милиция в Витебском районе.

 
Теги: Витебск
 
 
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Суд назначил максимальное наказание по ч. 1. ст. 139 УК - 15 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

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