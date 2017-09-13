Приготовления к учениям "Запад-2017"

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017" начинается 14 сентября, сообщает БЕЛТА.

Учение продлится до 20 сентября. На территории Беларуси будут задействованы полигоны Лепельский, Борисовский, Лосвидо, Осиповичский, два полигона ВВС и войск ПВО - Ружанский и Доманово, а также участок местности вблизи населенного пункта Дретунь. В России оно пройдет на полигонах Лужский, Струги Красные и Правдинский в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях. При определении замысла учения "Запад-2017" учитывались современные подходы к применению войск (сил) на основе опыта современных вооруженных конфликтов.

В основу замысла "Запада-2017" положен вариант возникновения кризисной ситуации и нарастания конфликта, связанный с возрастанием активности незаконных вооруженных формирований, международных сепаратистских и террористических организаций, имеющих внешнюю поддержку. При этом противоборствующие стороны условно расположены в пределах реальных границ Беларуси: с одной стороны - "Северные", включающие Союзное государство Беларуси и России, с другой - "Западные" - коалиция заинтересованных государств. По подобному сценарию начинались все вооруженные конфликты в последнее время.

Численность личного состава, участвующего в учении составляет около 12,7 тыс. военнослужащих. При этом в Беларуси будет задействовано около 10,2 тыс. человек (от Беларуси - немногим более 7 тыс., России - около 3 тыс.), 370 единиц бронетанковой техники, в том числе около 140 танков. Также будет использовано до 150 единиц артиллерии и реактивных систем залпового огня, более 40 самолетов и вертолетов.

"Запад-2017" пройдет в два этапа. Первый продлится трое суток. Во время него предполагается завершить подготовку войск к боевому применению по изоляции районов действий незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника. Будет также произведено наращивание группировки ВВС и войск ПВО для прикрытия важных государственных и военных объектов. На втором этапе учения, который продлится четверо суток, планируется отработать вопросы управления войсками в ходе ведения военных действий при отражении агрессии против Союзного государства, организации взаимодействия и всестороннего обеспечения в условиях быстро меняющейся обстановки.

Беларусь пригласила для наблюдения за учением представителей международных организаций: ООН, ОБСЕ, Организации Североатлантического договора, СНГ, ОДКБ, Международного комитета Красного Креста, а также военно-дипломатического корпуса иностранных государств, аккредитованных при посольствах своих стран в Беларуси - всего более 80 человек. На учение приедут и военные наблюдатели из Латвии, Литвы, Польши, Украины, Эстонии, Швеции и Норвегии.

Ход учения будет широко освещаться в СМИ. Журналисты в период его активной фазы - 17-19 сентября - смогут выехать на полигоны, где будут проводиться розыгрыши военных действий: Ружанский, Осиповичский и Доманово. Кроме того, с 14 сентября запланирован ежедневный брифинг для аккредитованных журналистов официального представителя Министерства обороны о задачах, решаемых в ходе учения, по итогам каждого дня. Большую заинтересованность в освещении учений высказали иностранные СМИ. В адрес белорусской стороны поступило беспрецедентное количество обращений с просьбой об аккредитации - около 270. Заявки получены от информагентств, изданий и телеканалов изо всех стран-соседей, а также Великобритании, Германии, Дании, Канады, Нидерландов, Норвегии, США, Турции, Финляндии, Франции, Швеции. Учения будут освещать и журналисты из Катара, Республики Корея, Японии. -0-