Красный Крест поможет всем

Районная организация Белорусского общества Красного Креста предоставила еще одну возможность оказать поддержку нуждающимся.





С июля по сентябрь на территории Копыльщины проходила акция помощи Исландского Красного Креста. Материальную поддержку в виде одежды, гигиенических средств и других необходимых вещей получили инвалиды, многодетные и малообеспеченные семьи, те, кто находится в трудной жизненной ситуации.

Всего по району организация помогла 109 человекам, из которых 70 — дети. Во время этого мероприятия малышей смогли одеть в школу, детские сады, а самые маленькие получили теплую одежду.

Акция прошла и в Копыльской центральной районной больнице (на снимке), где председатель районной организации БОКК Нина Жук и работники учреждения посетили многодетных матерей. На мероприятии присутствовали главный врач Сергей Потейкович, врач-педиатр районный педиатрического отделения поликлиники Копыльской ЦРБ Алеся Бельская и старшая медсестра по физиотерапии отделения медицинской реабилитации Диана Лявар, которая возглавляет первичную организацию БОКК УЗ «Копыльская ЦРБ».

Всем мамам это было очень приятно. Они поблагодарили за большую помощь, которую оказали их семьям.

Павел ШЕИН