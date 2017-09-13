В Минобороны России назвали сроки восстановления отношений с НАТО

Россия восстановит отношения с НАТО в ближайшие два года. Об этом в интервью Deutsche Wellе заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин.



Александр Фомин. Фото: Министерство обороны России

«Я уверен в том, что мы восстановим наши отношения с НАТО и вернемся и к той прекрасной форме взаимодействия, как Совет Россия — НАТО», — заявил Фомин. Он добавил, что это случится «в ближайшие год-два максимум».

Как отметил Фомин, восстановление отношений «определено», поскольку Россия, как и НАТО, знает «ценность мира лучше, чем кто-либо другой».

Замминистра обороны также добавил, что совместные с Беларуси учения «Запад-2017» носят оборонительный характер . Он подчеркнул, что в их рамках «никаких вторжений на территории сопредельных государств не планируется».

Он также отметил, что НАТО размещает силы у границ России и Беларуси не из-за учений.

«Во-первых, это НАТО разместилась у наших границ. Вы можете заметить, что Россия не размещала войска у границ Германии или Франции. Кто в таком случае является движущей силой? Давайте посмотрим на происходящее с другой стороны: военные учения „Запад-2017“ — не повод для НАТО размещать войска прямо у российской границы», — сказал он.

Учения «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября. Всего в них примут участие до 12 700 военнослужащих, из них около 10 тысяч — на белорусской территории. Около 3000 из них — из России. Планируется задействовать в маневрах до 680 единиц боевой техники.

Беларусь пригласила на «Запад-2017» наблюдателей от Украины, Польши, Литвы Латвии, Эстонии, Швеции, Норвегии, а также представителей военно-дипломатического корпуса, аккредитованного при Министерстве обороны Республики Беларусь и представителей международных организаций (ООН, ОБСЕ, НАТО, ОДКБ, СНГ, МККК).

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