«Десятки» и «двойки» – в электронные журнал и дневник

В этом учебном году в четырёх средних школах района внедряется система электронных дневников и журналов.

Каждый из нас, наверняка, может назвать пару-тройку своих бывших одноклассников, которые, будучи школьниками, «улучшали» успеваемость не совсем приемлемыми способами. Несколько нехитрых манипуляций ластиком, ручкой или лезвием — и единица превращалась в четвёрку (семёрку), тройка в пятёрку (восьмёрку). А можно было и вовсе не подать дневник для плохой отметки — и её как бы и не было. И всё ради того, чтобы избежать дома неприятного разговора с родителями, а то и наказания. А как удобно было откреститься от домашнего задания, сказав, что не успел записать или не задавали. Теперь такие методы не пройдут — современные технологии, внедряемые сегодня в системе образования, позволят родителям держать руку на пульсе школьных успехов и неудач своего чада, всегда знать, какие оценки он получает, как ведёт себя в школе, а также сравнивать его успеваемость с общей успеваемостью класса.

Подробно читайте в № 71 «СП» за 12 сентября.