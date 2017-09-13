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«Десятки» и «двойки» – в электронные журнал и дневник

14.09.2017 — Новости Общества | Сцяг перамогі (Лиозно)  
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В этом учебном году в четырёх средних школах района внедряется система электронных дневников и журналов.


Каждый из нас, наверняка, может назвать пару-тройку своих бывших одноклассников, которые, будучи школьниками, «улучшали» успеваемость не совсем приемлемыми способами. Несколько нехитрых манипуляций ластиком, ручкой или лезвием — и единица превращалась в четвёрку (семёрку), тройка в пятёрку (восьмёрку). А можно было и вовсе не подать дневник для плохой отметки — и её как бы и не было. И всё ради того, чтобы избежать дома неприятного разговора с родителями, а то и наказания. А как удобно было откреститься от домашнего задания, сказав, что не успел записать или не задавали. Теперь такие методы не пройдут — современные технологии, внедряемые сегодня в системе образования, позволят родителям держать руку на пульсе школьных успехов и неудач своего чада, всегда знать, какие оценки он получает, как ведёт себя в школе, а также сравнивать его успеваемость с общей успеваемостью класса.

Подробно читайте в № 71 «СП» за 12 сентября. 

 

 

 
 
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В этом учебном году в четырёх средних школах района внедряется система электронных дневников и журналов. Каждый из нас, наверняка, может назвать пару-тройку своих...

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