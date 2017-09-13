В Витебске работает единая диспетчерская служба ЖКХ

Единая диспетчерская служба ЖКХ в областном центре прошла тестирование и вышла на штатный режим работы, сообщила главный инженер «ЖРЭТ города Витебска» Наталья Бакштай.

Единая диспетчерская служба ЖКХ заработала в Витебске в этом году. Заявки от жителей областного центра принимают круглосуточно на короткий номер 115: здесь их фиксируют, а затем перенаправляют для исполнения в одно из двенадцати ЖЭУ в микрорайонах.

В штате службы — 42 сотрудника, среди них 3 мастера, 9 диспетчеров, 29 работников различных специальностей (электрики, сантехники, сварщики и др.).

Вначале работу единой городской службы корректировали с учетом мнения горожан. Параллельно население информировали о возможности обращения на короткий номер 115.

«Сейчас работа службы вышла на штатный режим, а количество ежесуточных заявок выросло с нескольких сотен до 500−700», — отметила Наталья Бакштай. Основное количество звонков связано с устранением неисправностей и аварийных ситуаций.

Кроме того, оставить свои обращения, заявки, предложения по улучшению работы служб ЖКХ города можно на сайте портала «Мой Горад» 115.бел. Однако портал пока работает в тестовом режиме, поэтому время модерации запросов может быть увеличено.