«Буквально в пяти минутах ходьбы отсюда строил дом, но никогда не мог предположить, что сам буду жить здесь», — бывший прораб Александр Байрамов не скрывает улыбки. Еще в начале этого года он вместе с женой с ужасом смотрел на «жировки» из общежития (добавить еще 100 рублей — и можно снимать квартиру), а сегодня они живут счастливыми заботами ремонта в новом семейном гнездышке на улице Мястровской в Минске. Игра «Удача в придачу!» перевернула жизнь Байрамовых с ног на голову, и теперь супруги полушутя задумываются о следующих выигрышах. Вместе с сетью магазинов « Евроопт » начинаем новый проект « По следам удачи », в котором мы расскажем о том, как сложилась жизнь людей, выигравших в народной игре крупные призы.





«В общежитии сразу не было унитаза»

Проходим через вахту с классической бабушкой «на страже» (именно от ее воли зависит, попадет ли жилец домой после 11 вечера) и оказываемся на старой боковой лестнице. Два пролета — и мы в мрачном коридоре с потертым линолеумом на полу. За деревянной дверью — блок Байрамовых: прямо у входа на этажерке для экономии места стоит обувь, рядом стиральная машина и микроволновка. В первой комнате — холодильник и телевизор на стене напротив дивана, тут же — уголок с сувенирами. Во второй — взрослая и детская кровати. Все скромно, но аккуратно.



Подставка для обуви соседствует со стиральной машиной и микроволновкой

— Как только заселились, тут были сплошные развалы, — говорит жена Александра Светлана. — Даже страшно вспоминать — помещение чуть лучше сарая. Не было света и, простите за подробности, унитаза. Все приводили в более-менее человеческий вид своими силами, но максимально дешево — жилье все-таки временное. Постелить линолеум, поклеить обои, покрасить потолки и отремонтировать проводку обошлось рублей в 600 (эти деньги позже компенсировало общежитие), плюс купили свою мебель и бытовую технику.



Так в общежитии выглядит ванная комната

Место в этом общежитии Светлана получила пять лет назад от своей работы — одного из столичных стройтрестов, где она трудится инженером. Девушка родом из Лепеля, поэтому выбирать особо не приходилось. На работе познакомилась с Александром, который приехал из агрогородка Корень в Логойском районе. Почти два года назад пара поженилась. Недавно глава семейства перешел на работу в «Зеленстрой», девушка же работает там же, где и раньше. Она признается — общежитие было одним из факторов, который не позволял даже задуматься о смене работы. После выигрыша квартиры она чувствует себя свободнее, хотя увольняться не собирается.

— Конечно, можно было бы не заморачиваться и вернуться на родину, — говорит Светлана. — Однако работы с нормальной зарплатой у нас в городе нет. Единственным вариантом для нормального будущего был переезд в столицу. Тут у нас есть родственники, но у них полным-полно своих проблем.



Две кровати стоят вплотную друг к другу

— Мы, конечно, планировали, что будем искать свое жилье, — говорит Александр. — Другое дело, что для того, чтобы стать на очередь, нужно 10 лет в Минске прожить. Так что раздумывали над долевым строительством или обычным кредитом. В принципе, финансовые возможности нам позволяли. Хотя после ухода жены в «декрет» семейный бюджет составляет 1000−1100 рублей. Нам было бы очень тяжело.

«От подарков судьбы отказываться нельзя»

— Про «Удачу в придачу!» услышал по радио, — вспоминает Александр. — Подумал тогда, что это интересная возможность — никаких лишних трат не нужно: только покупай на 10 рублей и бери «товары удачи». Особо надежд не было, хотя всегда думали «А вдруг?». Сыграли раз пять, трансляции по ТВ никогда не смотрели. Максимальный выигрыш — сертификат на 10 рублей. Помню, зашли как-то по мелочи закупиться, искали чай и увидели пачку «Золотой чаши», которая была «товаром удачи». Бросили в корзину и даже не задумались про розыгрыш.

Семейный праздник семья Байрамовых может отмечать 3 июня — именно тогда они узнали о выигрыше.

— Мы тогда были в Логойском районе, — вспоминает Светлана. — Приехали к родителям мужа покрестить сына в местной церкви. Вдруг — звонок на телефон супруга: «С вами говорят Денис Дудинский и Леонид Ширин». Дальше — сплошной шок. Я сразу подумала, что это шутка, сказать ничего не могла. Вместе со свекровью выбежали на улицу в слезах. Саша перепугался — подумал, что-то случилось с ребенком. Сразу же бросились отмечать — слава Богу, к крестинам все было подготовлено.

Уже в понедельник семья приехала осматривать новое гнездышко.





— Конечно, сразу испугались необычной планировки — комната у нас трапециевидной формы, — говорит Светлана. — Но мы ж строители — выкрутимся. Общая площадь — 47 «квадратов», весь наш двухкомнатный блок здесь — 30. О продаже или обмене даже не задумывались — когда судьба делает такой подарок, отказываться от него нельзя. А как только увидели по-настоящему «свое» жилье — все сомнения отпали. Да и район там хороший — в отличие от наших «Пушкарей», которые на карте криминогенной обстановки в Минске — красное пятно. Егору тоже должно понравиться — хотя бы детская площадка есть. Здесь ходим на качели за несколько километров.

«Мое место в доме? На диване»

Минут десять на такси — и мы рядом с новым домом Байрамовых. На входе за имуществом следят камеры видеонаблюдения, в самом подъезде — хороший ремонт: дорогой кафель, стеклянные двери, современные люстры, мягкие диванчики возле лифтов. Вместо обычной доски объявлений — плазменный телевизор с видеорекламой. «У некоторых дома ремонт хуже», — смеется Александр, пока мы поднимаемся в его квартиру на шестом этаже.





— Планировку будем менять, — рассказывает герой. — Квартира больше напоминала студию, поэтому мы решили построить стену и отделить кухню. Приглашал знакомых дизайнеров, смотрел квартиры соседей и решил, что так будет лучше всего. Думаю, с маленьким ребенком это самый оптимальный вариант. Практически все строю своими руками, знаний хватает. Приезжаю после работы и потихоньку делаю, а в отпуске так вообще отсюда не выходил. Расстелил матрас и готово: с утра встал — сразу за работу. Сейчас ремонт закончен процентов на 30, к Новому году планируем заселиться. Там как раз и договор на общежитие закончится. Ремонт потянет примерно на 12 тысяч рублей. Главное сейчас — сделать полы и кухню обустроить, а остальное решим со временем.





Новая однокомнатная квартира Байрамовых пока что действительно напоминает большую стройку. Посреди комнаты стоит ванная, в уголке кухни прячутся маленький электрочайник и банка от лапши быстрого приготовления. Украшенная бантиком бутылка от шампанского напоминает о недавнем праздновании.





— Удивило, как четко организаторы сработали — о выигрыше мы узнали только в субботу, в понедельник нам вручили ключи от квартиры, а уже в среду все документы были готовы, — вспоминает Александр. — Тут же начали с женой планировать, что да как, набросали планировку. Сразу сказал Свете, где будет мое место в квартире — диван поставим вот в этом углу.



Здесь будет кухня

Подвесные потолки, керамогранит на полу, заказ кухни — о строительных планах герой может говорить бесконечно. Утверждает, что по качеству работы строителей вопросов у него нет — пол и потолок ровные, брака с установкой окон нет. «Дом монолитный, поэтому по звукоизоляции все хорошо. Конечно, когда кто-то перфоратором долбит, слышно, но у нас в общежитии если кто-то на девятом этаже стену сверлил, казалось, что дом сейчас по швам разойдется, — отмечает Александр. — Вообще, нам тут очень нравится. Кооператив собирает деньги на свои нужды — выходят копейки, а в итоге в подъезде красота».



Так выглядит подъезд в новом доме Байрамовых

Средняя жировка в новой квартире сейчас, по словам Александра, составляет 30−40 рублей. Это при том, что за блок в общежитии семья платит не меньше 150. Последние изменения приблизили их жилье по стоимости к арендному, поэтому съехать из общежития Байрамовы хотят как можно скорее — платить и там, и там им тяжело.

«Однокомнатные по блату не дают»

— Конечно, все это глобально изменит нашу жизнь, — говорит Александр. — О жилищном вопросе, по крайней мере, до рождения следующего ребенка, беспокоиться не нужно. Вообще, трудно даже себе представить, каково это, когда есть своя кухня и платишь деньги за свое собственное жилье, а не «перевалочный пункт». Сейчас будем решать другие проблемы. Нужна новая машина, пока ездим на «Опеле» 2003 года. Но, если честно, я к победе отнесся спокойно — мне казалось, что все так и должно было случиться.





О реакции соседей по общежитию семья говорить коротко: «Завистников хватает».

— Кто-то даже говорил что-то в стиле «у вас там сто процентов блат», — рассказывает девушка. — На что я обычно отвечаю: «По блату однокомнатные не дают». Но вообще это конечно, бред. А вот на работе у Саши шутили: «Может, сам свой дом и строил?».

А еще семья строит планы на отдых.

— Я так вообще в жизни дальше Горок никуда не выезжал, — улыбается Александр. — Если серьезно, отдыхали как-то в Лиде и Гомеле — это самые дальние наши семейные поездки. Но теперь все будет по-другому — как только Егор подрастет, куда-нибудь сможем отправиться.

— Сейчас постоянно ездим в «Евроопт», — смеется Светлана. — На новом месте магазин будет вообще через дорогу — идеально! Не скажу, чтобы прямо что-то еще хотели выиграть, но вообще в хозяйстве нам все пригодится. Строим потихоньку планы на будущее. Уже записали ребенка на очередь в детский садик на Радужной — все это делается для него.





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