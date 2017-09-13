Кража 270 тысяч долларов из сейфа ГУБОПиК: потерпевший доказывает, что денег было больше

В редакцию TUT.BY обратился близкий друг семьи директора визового центра, у которого в прошлом декабре при задержании изъяли около 270 тысяч долларов. Это те самые деньги, которые, как стало известно позже, из сейфа ГУБОПиК выкрал сотрудник МВД. Знакомый семьи утверждает: сейчас бизнесмен пытается доказать, что денег в сейфе было больше. Более того, именно он был признан потерпевшим в деле о краже крупной суммы денег.



Фото: TUT.BY

— Человек пишет письма (письма и ответы на них есть в редакции. — Прим. TUT.BY) во все инстанции с просьбой разъяснить, на каком основании его признали потерпевшим? Алексей себя таковым не считает. В момент кражи он находился за решеткой в СИЗО № 1, а сотни тысяч долларов, которые сотрудники ГУБОПиК изъяли как вещественное доказательство, лежали в здании МВД, — рассказывает TUT.BY Виктор, близкий друг семьи директора визового центра, которого задержали в конце декабря 2016 года.

Напомним, дело 35-летнего минчанина Алексея сопровождалось громким скандалом. 28 декабря на официальном сайте МВД появилась информация, что задержан директор vizacenter.by. Его подозревают «в содействии незаконному пребыванию иностранных граждан на территории Республики Беларусь и подделке документов». Также говорилось, что задержанные делали поддельные документы, по которым люди получали шенгенские визы.

— При обыске в офисе предприятия изъято 269.150 долларов , 92 поддельных печати банковских организаций и юридических лиц, 952 пакета поддельных документов визовой поддержки граждан. Количество тех, кто успел воспользоваться их услугами, устанавливается. Уже сейчас можно говорить, что счет будет идти на сотни, — говорилось в официальном заявлении МВД.

Больше официальных комментариев по этому делу не было, а в апреле СМИ облетела новость: 8 января из здания ГУБОПиК МВД по улице Революционной украли 269.150 долларов. Сопоставив сумму, которая была указана в документах, стало понятно — речь идет о деньгах, изъятых во время обыска у директора визового центра. Подозреваемый в краже — сотрудник ГУБОПиК МВД.

— Я могу только одно сказать: в семье не без урода , это позор ему и его семье, — так эту ситуацию прокомментировал министр внутренних дел Игорь Шуневич.

Как узнал TUT.BY, уже бывший сотрудник ГУБОПиК МВД сразу сбежал в Украину, затем Румынию и пытался вылететь в США , однако был задержан по линии Интерпола. С учетом того, что экс-милиционер смог получить румынское гражданство, Беларуси его выдавать отказались. По факту кражи денег Следственный комитет возбудил уголовное дело.

— Сотни тысяч долларов были изъяты не в офисе Алексея, а в квартире, которая принадлежит матери Алексея, — утверждает Виктор, близкий друг семьи. — Утром 26 декабря пришли сотрудники ГУБОПиК. Они знали, где находился тайник с деньгами, тут же достали из него содержимое. На обыск привезли принтер, чтобы сразу отснять все купюры. В качестве понятных пригласили двух соседей и начался подсчет. Деньги считали 10,5 часов, пересчитывали их пять раз, при этом понятые выходили несколько раз: женщина на минут 20 отлучалась домой покормить мужа, мужчина курил на улице. В общем, первый раз сумма вышла в 300.150 долларов. И когда один из сотрудников ГУБОПиК собирался внести ее уже в протокол, другой ответил: нужно пересчитать, сумма должна быть меньше. Пересчитали и раз, и два, и пять, суммы были разные — 263 тысячи долларов, 260 тысяч, потом 269.150. Ее и внесли в протокол, хотя Алексей возражал. Просил дать возможность ему внести свои замечания в протокол, но вместо этого Алексею протянули пустой лист.

— Так с чем он был не согласен?

— С суммой, он уверен, что в тайнике лежало 300.150 долларов, после обыска 31 тысячи не стало. Как такое может быть? Уже, находясь за решеткой, Алексей писал письма в прокуратуру, милицию и Следственный комитет с просьбой разобраться, куда пропали деньги. И указывал фамилии тех сотрудников ГУБОПиК МВД, кто проводил обыск. Следственный комитет ответил, что Алексей «не привел доводов» и отказал в проверке. Нюанс еще заключается в том, что деньги принадлежат отцу Алексея и тому есть письменное подтверждение. Он человек в возрасте, застал разные периоды, глядя на многочисленные дефолты и девальвации, хранил наличку в квартире.

О том, что изъятая сумма исчезла из сейфа в МВД, родные Алексея узнали не сразу.

— Согласно нормативно-правовым актам, денежные средства в течение трех суток должны были быть сданы в Департамент финансов и тыла МВД. Вместо этого они 14 дней пролежали в здании ГУБОПиК. Арест на доллары не накладывался, они изымались как вещественное доказательство по уголовному делу ст. 380 «Подделка документов». Все вещдоки (документы, печати, ключи) после обыска были отвезены следователю СК, все, кроме денег. В УПК говорится, что вещдок в силу громоздкости могут не передавать. Но деньги были запакованы всего лишь в два пакета, — продолжает Виктор. — На момент задержания Леши было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 380 «Подделка документов», которая не предусматривает конфискацию имущества. В деле фигурирует один эпизод: в сентябре визовый центр за 90 рублей сделал студенту 4 курса международных отношений БГУ свидетельство о регистрации по месту пребывания. Парень родом из Туркменистана, тогда в эти нюансы никто не вникал, это сейчас из ответа других государственных органов знаем: данная бумага студенту была не нужна. Свидетельство не давало никаких прав студенту и ни от чего не освобождало. Выходит, Алексея обвинили в изготовлении свидетельства за 90 рублей, а изъяли сотни тысяч долларов. В п. 13 ст.210 УПК указано: «При проведении обыска и выемки следователь, лицо, производящее дознание, обязаны ограничиваться изъятием предметов и документов, которые могут иметь отношение к делу».

По словам Виктора, через два дня после задержания директора визового центра, было возбуждено еще одно уголовное дело — ч.2 ст.371−1 «Организация незаконной миграции».

— Обвинения касаются все того же студента из Туркменистана. Он четыре года учился в БГУ, въехал на законных основаниях в Беларусь 19 августа 2016 года. После возбуждения уголовного дела парня никто не депортировал, он закончил успешно БГУ. Почему речь идет о незаконной миграции?

— В официальном сообщении МВД говорилось, что счет тех, кто воспользовался услугами визового центра, будет идти на сотни. Сколько их сейчас?

— Потерпевших в деле нет. Это преступление относится к преступлениям против порядка управления, люди проходят в качестве свидетелей. До 1 июня был только один студент Туркменистана. Потом появилось еще 7 человек, речь идет о регистрации белорусских граждан или выписке с карт-счета банка. За это время ни одна шенгенская виза не была аннулирована, визовый центр продолжает работать как и раньше. Сам Алексей о пропаже денег узнал в начале мая, по делу о краже он проходит потерпевшим. Леша писал не одну жалобу с просьбой перевести его в статус свидетеля, пока никаких результатов это не принесло. Если он остается потерпевшим, и сбежавшего сотрудника ГУБПиК когда-нибудь найдут, Алексей сможет выставить ему претензии. При этом МВД остается в стороне, как будто и не было сейфа в здании. Если же потерпевшей стороной по делу становится ГУБОПиК, то Алексей вправе будет обратиться с иском на имя управления и потребовать вернуть крупную сумму. Ходатайство о продлении срока заключения под стражей было отклонено.

23 июня Алексей вышел на свободу, он находится под подпиской о невыезде.

— Расследование уголовных дел в отношении директора визового центра и кражи денег продолжается, - прокомментировала TUT.BY Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета.

TUT.BY выслал официальный запрос в МВД с просьбой прокомментировать, обращался ли Алексей с жалобой на сотрудников ГУБОПиК МВД и проводится ли в связи с этим проверка.

— Информацией по существу запроса МВД не располагает, — ответили в пресс-службе.