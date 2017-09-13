В Слониме толокой благоустраивают канал Огинского

Инициатором привести в порядок малый канал в слонимском парке стало общественное объединение «СлонимКаналОгинского», сплотившее несколько десятков местных жителей, выступающих за реконструкцию достопримечательности, сообщает «Гродненская правда».





Гидротехническое сооружение было построено по инициативе и на средства Михала Казимира Огинского в конце XVIII века. Малым каналом Огинского называют слонимчане левый рукав реки Щары, выпрямленный по указу Михала Казимира Огинского. Длина его в Слониме чуть больше тысячи метров, остальные 54 километра проходят по Ивацевичскому району.

Во времена своего расцвета малый канал Огинского использовался не только как судоходное русло, но и как сцена для театральных представлений. Площадка, приспособленная для барочных балетов и опер, в которых могли быть задействованы сотни актеров и статистов, была главным украшением любимого детища Михала Казимира Огинского. Сконструированная по последнему слову техники, сцена позволяла воплощать самые сложные спектакли и балетные постановки, театрализованные конные баталии и водные феерии. Только представьте: значительная часть сцены затоплялась водой из канала, и перед зрителями плавали настоящие, а не бутафорские лодки, а парк в таких случаях служил естественным многоплановым декором.

В XIX веке канал использовался и как торговый путь: по нему ходили пароходы и баржи. Со временем искусственное русло заросло и обмелело.





— Канал как историческая достопримечательность заслуживает особого внимания. Сегодня водный путь интересен туристам, рассчитываем, что после реконструкции станет настоящим украшением города, — рассказывает председатель ОО «СлонимКаналОгинского» Иван Вадейко.

Регистрация общественного объединения позволила открыть расчетный счет на благое дело, завести специальный благотворительный телефонный номер.

— Собранных средств хватило, чтобы начать текущий ремонт на левом берегу канала. Уже очищена часть прибрежной полосы от наносного грунта, водорослей, выровнены берега. Сейчас благоустраиваем набережную, будем укладывать твердое покрытие, оборудуем велодорожку, лыжероллерную трассу. Есть задумка оборудовать на канале пристань, купальню. В планах — благоустроить оба берега канала, находящихся в пределах границы двух мостов, — говорят общественники.

Специалисты местной строительной организации устанавливают бордюр, вскоре начнут укладывать асфальт. Сейчас, говорят активисты, важно, чтобы инициативу поддержали как можно больше людей и предприятий. Тут своевременной оказалась поддержка местной власти, объявившей 16 сентября районный субботник. Средства, собранные на нем, пойдут на благоустройство водной артерии.

К слову, работы, инициированные активистами объединения «СлонимКаналОгинского», вышли за границы канала и затронули территорию Слонимского замчища. Место облагородили, вырубили кустарник, выкорчевали корневища, разровняли земляной пласт. А в прошлом году у подножия замчища установили символический памятный знак, надпись на котором выгравировал слонимский скульптор Леонид Богдан.

Планы активистов распространяются и на старое русло Щары. По задумке там появится настоящая экологическая зона с каскадом из трех озер, местами отдыха и дендрологическим парком. Однако в этом деле, подчеркивают члены объединения, без финансовой помощи общественности обойтись будет невозможно.