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Instagram: почему все говорят о парке Зарядье

14.09.2017 09:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 сен – Sputnik. Открытый несколько дней назад новый московский парк Зарядье стал одним из самых посещаемых мест в Москве, однако из-за вандалов ему пришлось менять график работы.

Парк был создан на месте гостинице "Россия" в центре российской столицы. Многих москвичей и гостей города сразу привлекли интересные ландшафтные решения в парке: "мост в никуда", обилие флоры и подземные зоны с растениями.

Сейчас в Twitter каждую минут парк упоминают несколько раз. Много фотографий Зарядья и в Instagram. Пользователи уже шутят, что снимки из парка – один из трендов сентября в текущем году.



#москва#зарядье#отдых

Публикация от Оксана (@liber202) Сен 13 2017 в 10:55 PDT


 
Теги: Минск
 
 
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Каждую минуту в Twitter появляется несколько упоминаний о новом парке, много снимков и в Instagram.

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