Instagram: почему все говорят о парке Зарядье

МИНСК, 14 сен – Sputnik. Открытый несколько дней назад новый московский парк Зарядье стал одним из самых посещаемых мест в Москве, однако из-за вандалов ему пришлось менять график работы.

Парк был создан на месте гостинице "Россия" в центре российской столицы. Многих москвичей и гостей города сразу привлекли интересные ландшафтные решения в парке: "мост в никуда", обилие флоры и подземные зоны с растениями.

Сейчас в Twitter каждую минут парк упоминают несколько раз. Много фотографий Зарядья и в Instagram. Пользователи уже шутят, что снимки из парка – один из трендов сентября в текущем году.









#москва#зарядье#отдых Публикация от Оксана (@liber202) Сен 13 2017 в 10:55 PDT



