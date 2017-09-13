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Instagram: почему все говорят о парке Зарядье
14.09.2017 09:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 сен – Sputnik. Открытый несколько дней назад новый московский парк Зарядье стал одним из самых посещаемых мест в Москве, однако из-за вандалов ему пришлось менять график работы.
Парк был создан на месте гостинице "Россия" в центре российской столицы. Многих москвичей и гостей города сразу привлекли интересные ландшафтные решения в парке: "мост в никуда", обилие флоры и подземные зоны с растениями.
Сейчас в Twitter каждую минут парк упоминают несколько раз. Много фотографий Зарядья и в Instagram. Пользователи уже шутят, что снимки из парка – один из трендов сентября в текущем году.
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