|
Рейс "Белавиа" Батуми-Минск задержан из-за непогоды
14.09.2017 09:10 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейс Батуми-Минск авиакомпании "Белавиа" задержан из-за неблагоприятных метеоусловий, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского авиаперевозчика.
"Рейс задержан из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Батуми. Там наблюдается сильный боковой ветер - более 6 метров в секунду", - пояснили в пресс-службе.
Пока неизвестно, когда самолет сможет вылететь. "Ждем, пока не изменятся погодные условия", - сказали в пресс-службе.
Рейс B2-738 Батуми - Минск должен был прибыть в белорусскую столицу в 7.15 по местному времени.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейс Батуми-Минск авиакомпании "Белавиа" задержан из-за неблагоприятных метеоусловий, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии