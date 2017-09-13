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Рейс "Белавиа" Батуми-Минск задержан из-за непогоды

14.09.2017 09:10 — Новости Общества | БелТА  
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Рейс "Белавиа" Батуми-Минск задержан из-за непогоды
Фото из архива

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейс Батуми-Минск авиакомпании "Белавиа" задержан из-за неблагоприятных метеоусловий, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского авиаперевозчика.

"Рейс задержан из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Батуми. Там наблюдается сильный боковой ветер - более 6 метров в секунду", - пояснили в пресс-службе.

Пока неизвестно, когда самолет сможет вылететь. "Ждем, пока не изменятся погодные условия", - сказали в пресс-службе.

Рейс B2-738 Батуми - Минск должен был прибыть в белорусскую столицу в 7.15 по местному времени.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейс Батуми-Минск авиакомпании "Белавиа" задержан из-за неблагоприятных метеоусловий, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе...

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