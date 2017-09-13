Аэропорт Минска: три рейса прилетят позже обычного

МИНСК, 14 сен – Sputnik. Прибытие нескольких рейсов в национальный аэропорт "Минск" проходит не по графику, свидетельствуют данные онлайн-табло вылетов и прилетов.

Прилеты разных авиакомпаний в национальный аэропорт "Минск" утром в четверг заметно задерживаются.

Так, борт "Белавиа" из Санкт-Петербурга должен был прилететь еще в семь утра, однако и в 9:35 на онлайн-табло было указано, что рейс задержан. На два часа задерживается прилет и рейса из Батуми.

Кроме того, с некоторым опозданием летит в Минск рейс авиакомпании E4 из Тель-Авива.

Данные о задержках рейсов есть и на сайтах аэропортов, из которых вылетали указанные борты. Кроме минских рейсов задерживаются и ряд иных. Чем объяснены задержки, пока не объявлено.