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Аэропорт Минска: три рейса прилетят позже обычного
14.09.2017 09:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 сен – Sputnik. Прибытие нескольких рейсов в национальный аэропорт "Минск" проходит не по графику, свидетельствуют данные онлайн-табло вылетов и прилетов.
Прилеты разных авиакомпаний в национальный аэропорт "Минск" утром в четверг заметно задерживаются.
Так, борт "Белавиа" из Санкт-Петербурга должен был прилететь еще в семь утра, однако и в 9:35 на онлайн-табло было указано, что рейс задержан. На два часа задерживается прилет и рейса из Батуми.
Кроме того, с некоторым опозданием летит в Минск рейс авиакомпании E4 из Тель-Авива.
Данные о задержках рейсов есть и на сайтах аэропортов, из которых вылетали указанные борты. Кроме минских рейсов задерживаются и ряд иных. Чем объяснены задержки, пока не объявлено.
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Рейсы в Минск из Санкт-Петербурга, Тель-Авива и Батуми заметно задерживаются.
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